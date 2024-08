Carlos Bruce, alcalde de Surco, se casa en Madrid: “El amor nunca hace daño, el odio si”

By

El excongresista y exministro, conocido por ser el primer político abiertamente gay del país, anunció su matrimonio a través de sus plataformas sociales.

Carlos Bruce, burgomaestre del distrito de Surco compartió a través de su cuenta de Twitter que se unió en matrimonio con su novio Alejandro en Madrid, España. En la publicación, el excongresista compartió una foto en la que se muestra feliz, tomando champagne y abrazando a su ahora esposo.

“El día de ayer, Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en la ciudad de Madrid en una sencilla reunión rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos. Me siento contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura con alguien a quien quiero tanto. El amor nunca hace daño, el odio sí”, mencionó en el post.

Bruce, excongresista y exministro durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, hizo pública su homosexualidad en 2014 durante una entrevista con el diario El Comercio. “Sí, soy gay y estoy orgulloso de pertenecer a ese grupo de personas que son tan valiosas para el Perú”, dijo entonces, mientras impulsaba ante el Congreso un proyecto de ley sobre unión civil.

Aunque inicialmente la propuesta acarreó críticas, él las respondió con firmeza. “No me molesta que me digan gay. Los ataques no son motivos para que congresistas que creemos que esto es una causa justa nos inhibamos de presentar el proyecto de ley solo porque vamos a pasar un mal rato. Mal rato es lo que pasa un millón y medio de peruanos que tienen que vivir con su pareja casi en la clandestinidad, como si estuvieran haciendo algo indebido”, expresó.

Incluso el cardenal Juan Luis Cipriani, quien presentó su renuncia al cargo como arzobispo de Lima, se mostró en desacuerdo con el proyecto, al alegar que “el que quiera tener una relación tiene el derecho civil para que haga su contrato, pero no hace falta realizar una caricatura de matrimonio para luego destrozarlo. No me parece que hayamos nombrado a congresistas para manifestar su propia opción”, agregó.

En el Perú, donde aún hay negación del derecho a la identidad de género y al matrimonio igualitario, solo el 21% de los peruanos aprueba que se casen las personas del mismo sexo, según el último informe del Barómetro de las Américas. Con la excepción de Uruguay, Chile y Argentina, todas las naciones de América Latina y el Caribe que fueron encuestadas tienen menos de la mitad de sus poblaciones a favor de esta medida.

La historia de amor de Carlos Bruce

La relación entre Carlos Bruce y Alejandro Quiroz se hizo pública por primera vez en 2019, cuando el exlegislador compartió una fotografía en su cuenta de Facebook besando a su ahora esposo.

A pesar de las críticas y los comentarios negativos que recibieron en ese momento, la pareja no dudó en mostrar su amor al mundo. Poco tiempo después, Carlos Bruce reveló que se había mudado con Alejandro Quiroz, publicando imágenes de ambos compartiendo momentos íntimos, como una Navidad juntos.