Chachi Luján: “Hoy se hace más rock que en los 80”

En Plena era digital, el rockero nacional lanza su primer Long Play (LP) en nuestro país e incluye sus clásicos: ‘Gracias’ y ‘Tú eres para mí’. Artista rememora momentos vividos con Charly García y Alex Lora y aplaude el buen momento del grupo ‘Rio’ .

¿Chachi, por qué tardó mucho sacar un LP aquí?

En el Perú, en la década del 80, llegué a grabar discos sencillos de un tema en cada lado (45 rpm) y en otros países si llegué a grabar un disco larga duración, el cual los muchachos hoy lo llaman vinilo. Hace un mes, una disquera independiente de aquí se animó a lanzar mi música en un LP (Long Play). Es buen material, ha sido remasterizado en Alemania.

¿Sientes que el rock ha sido desplazado por otros géneros?

Cada género tiene su público. El año pasado tuve la oportunidad de ver en escena a más de 200 grupos y solistas de rock del Perú y de varios países como Argentina y Chile. Lo que necesita el rock es mayor promoción y apoyo. Hoy se hace más rock que en los años 80.

¿Llegaste a conocer a Charly García?

Si claro, y fue en la Feria del Hogar en 1986. Junto con otros músicos estábamos conversando en la antesala de su presentación. En un momento se me acercó y pidió que le prestara la casaca de cuero que yo llevaba puesta. No dudé, me la quité y se la puso, aunque le quedaba un poco chica. Minutos después, subió al escenario, cantó e hizo bailar al público, luego de terminar su gran show me devolvió mi casaca.

Con Alex Lora tienes una gran amistad, ¿cómo se cimentó?

Hay personas que aparecen en los momentos más difíciles de tu vida. Uno de ellos fue Alex Lora del Tri de México. En 1987, yo perdí a mi primer hijo que apenas tenía tres añitos. Por esos días, ambos debíamos presentarnos juntos en Lima. Al conocer mi situación familiar, me apoyó y alentó mucho para no quebrarme en el escenario y cumplir con los shows pactados. Es un gran ser humano, tiempo después nos hicimos compadres.

¿Te sorprende la vigencia del grupo Rio?

Siempre estuvieron vigentes. Es un grupo emblemático del rock nacional, este año están cumpliendo 40 años en escena. Sus fundadores Arturo “Pocho” Prieto y los hermanos José “Chachi” y Lucio “Cucho” Galarza, son mis grandes amigos, al igual que Miki González, quien me apoyó en 1985 para grabar mi primer tema en castellano: Gracias. Como gracias hay que decirle todos los días a Dios por regalarnos un día más de vida y que nos mantenga con salud y fuerzas para gritar a todo pulmón: ¡Que viva el rock and roll !