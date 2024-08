Perú terminó sexto en el Mundial Sub 17 de Voleibol al perder Brasil por 3 sets a 1

By

No pudo cobrarse la revancha. LA Selección Peruana de Voleibol, cayó en la disputa del quinto lugar ante Brasil por 3 sets a 1, en el marco del Campeonato Mundial Sub 17 que se realizó en nuestro país. Las dirigidas por el brasileño Antonio Rizola, no pudieron reeditar anteriores perfomances, siendo superadas por el mejor juego de las brasileñas.

Los parciales de la contienda fueron de 25-13, 25-20, 24-26 y 25-7, siendo solo el tercer set en que nuestras chicas pudieron ofrecer mejor resistencia a su rival, ganando por un apretado marcador, pero en los otros sets, especialmente en el primer y cuarto la diferencia en puntos fueron muy amplias.

Brasil inició las acciones con Mayli, María Eduarda, Lina, Livia, Heloísa y Mariana, mientras Perú lo hizo con Camila Monge, Liana Torres, Camila Rebata, Gianella Chanka, Valentina Barrientos y Paola Moreano.

En la disputa por el séptimo lugar, Turquía derrotó a México por 3 sets a 1, parciales de 25-17, 25-19, 22-25 y 25-15.