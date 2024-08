Perú cayó ante Japón por 3 sets a 1 y no pudo llegar a semifinales del Mundial Sub 17 de Voleibol

By

Perú cayó ante Japón por 3 sets a 1 y no pudo...

Esta vez no pudo ser. La Selección Peruana cayó ante su similar de Japón por 3 sets a 1, y no pudo llegar a semifinales, debiendo contentarse con luchar del quinto al octavo puesto del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17, que se realiza en nuestro país. Ante un Coliseo Eduardo Dibós de San Borja lleno, la mejor técnica de las niponas se impusieron finalmente.

Japón entró mejor al partido y se llevó los dos primeros sets por 25-21 y 25-15. Sin embargo las peruanas reaccionaron en el tercer set y lograron llevárselo por u ajustado 25-23, pero todo volvió a la realidad en el cuarto set donde Japón se impuso por 25-17, llevándose el partido y jugará una de las semifinales ante Italia.

Las peruanas iniciaron con Shaddia Campos, Alexa Vega Centeno, Liana Torres, Paola Moreano, Ariana Vásquez y Gianella Chanka, Mientras que Japón inició con Makallister, Kudo, Toki, Semba, Nakayama y Mikolani.

Perú jugará el viernes ante Turquía a las 7:30 p.m., mientras que México ante Brasil por los puestos del quinto al octavo.

Las semifinales serán entre China ante China Taipéi e Italia ante Japón.