Incubus en Lima: se inicia preventa de entradas con los precios más bajos de la región

Entradas estarán a la venta en Teleticket desde las 10: 00 am con un descuento del 15 % con tarjetas Interbank

Un verdadero revuelo ha causado la llegada de Incubus a nuestro país. Este jueves se inicia la preventa de entradas para el show que brindará la banda de rock alternativo, el próximo sábado 12 de abril en Costa 21 de San Miguel.

Masterlive en un esfuerzo sin precedentes ha conseguido que los boletos que se pondrán a la venta a partir de las 10:00 a.m. en Teleticket sean los más económicos de la región.

La entrada más accesible costará en preventa S/130. Un monto altamente competitivo para el mercado, tomando en cuenta lo que significa la llegada de un artista de este nivel . Un esfuerzo que realiza la productora número uno del país en beneficio de todos los fans de Incubus.

Los clientes de Interbank serán los afortunados en adquirir los boletos con un 15% de descuento hasta agotar stock. Posteriormente inicia la venta regular.

Incubus se presenta el 12 de abril del 2025 en Costa 21 de San Miguel.

Incubus llega para llevarnos a un magestuoso viaje de buena música con éxitos como Nice to Know You, Privilege, Drive, Pardon Me, Stellar y muchos temas más en un show único y especial para toda la fanaticada.

La reconocida banda presentará su disco Morning View, además de todos sus éxitos. Cabe mencionar que este álbum se estrenó originalmente el pasado 23 de octubre del 2001, un verdadero suceso que fue reconocido rápidamente por toda la industria musical.

La cita es el 12 de abril del 2025 en Costa 21 de San Miguel. La preventa de entradas inicia a las 10:00 a.m. en Teleticket.