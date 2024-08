Selección Peruana de Voleibol clasificó a Cuartos de Final del Mundial Sub 17 al vencer a la Argentina 3-2

En un dramático partido anoche en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, la Selección Peruana venció a su similar de Argentina por 3 sets a 2, con lo cual se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial de Voleibol Sub 17 que se realiza en nuestro país. Ahora las pupilos Antonio Rizola, se medirán mañana jueves ante Japón.

Argentina ganó 25-21 el primer set, el segundo lo ganó Perú 25-19, al igual que el tercero por 25-20, pero las gauchas se recuperaron y ganaron el cuarto set 25-21, llegando al quinto set, donde Perú venció 15-13.

El sexteto nacional inició las acciones con Camila Monge, Liana Torres, Paola Moreano, Ariana Vásquez, Gianella Chanka, y Alexa Vega Centeno. En tanto,

Argentina alineó con Fortes, Herrero, Martínez, Kusur, Williner y Cugno.

Ahora Perú se medirá mañana jueves ante Japón en Cuartos de Final, sieso el rival más duro que tendrá en este certamen. Desde las 7:30 p.m.

Los otros resultados de Octavos de Final fueron los siguientes:

Italia 3 Canadá 0 (25-19, 25-17 y 25-17), Turquía 3 Puerto Rico 0 (25-18, 25-7 y 25-18), México 3 República Dominicana 0 (25-18, 25-19 y 25-16), China 3 Croacia 0 (25-12, 15-7 y 25-11) y Japón 3 Ecuador 0 (25-16, 25-18 y 25-15).

Las llaves de Cuartos de Final será éstas: Italia vs Turquía, México vs China, Taipéi vs Brasil y PERÚ vs Japón.