Perú venció a República Dominicana 3 sets a 1 en Mundial U 17 de Voleibol

En un partido emocionante, la Selección de Perú derrotó a República Dominicana por el marcador de 3 sets a 1, y jugará en Octavos de Final ante su similar de Argentina hoy martes. Ante un importante marco de público en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, las chicas dirigidas por el brasileño Antonio Rizola, pudieron cerrar en el curato set la victoria ante las dominicanas.

Los parciales fueron de 25-12, 25-19, 28-30 y 25-23, siendo estos dos últimos los más luchados y en el que punto a punto disputaron ambos seleccionados. Perú formó con Ariana Vásquez, Paola Moreano, Heidi Pairasamán, Liana Torres, Gianella Chanca y Alexa Vega-Centeno.

Los otros resultados:

Grupo “B”: Turquía a Tailandia 3 sets a 0 (25-23, 27-25 y 25-13), mientras que China le ganó a Ecuador 3 sets a 0 (25-7, 25-5 y 25-15)

Grupo “C”: Italia le ganó a Argentina 3 sets a 0 (25-12, 25-17 y 25-22), mientras que México hizo lo propio con Egipto 3 sets a 0 (25-19, 25-14 y 25-13).

Los Octavos de Final se jugarán hoy de la siguiente manera: Japón vs Ecuador; PERÚ vs Argentina; Italia vs Canadá; Turquía vs Puerto Rico; México vs República Dominicana; China vs Croacia; China Taipéi vs Tailandia; Brasil vs Egipto.