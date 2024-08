Exige que recusación contra juez salga antes de audiencia de prisión preventiva

ABOGADO DE NICANOR BOLUARTE señaló a diario UNO, que el juez Carhuancho ya antes mando a prisión preliminar con falso argumento.

 Luis Vivanco Gotelli dijo que juez “causa un nivel de preocupación” porque fue quien aprobó la detención preliminar de 10 días contra su patrocinado.

 “Presentamos la recusación porque precisamente, en base a un dato falso y equivocado, sostuvo que el doctor Boluarte no tenía arraigo laboral”, manifestó.

La defensa legal de Nicanor Boluarte espera el pronunciamiento de la sala judicial sobre la recusación presentada contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien mañana debe resolver sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte.

El abogado Luis Vivanco Gotelli afirmó que no tienen suspicacias sobre el proceder del juez Concepción Carhuancho, pero si les “causa un nivel de preocupación” porque este magistrado fue

el que aprobó la detención y prisión preliminar de Nicanor Boluarte, como implicado en el caso “Waykis en la sombra”.

USÓ DATO FALSO

“Precisamente por eso presentamos la recusación porque el juez, en base a un dato falso y equivocado, sostuvo que mi patrocinado no tenía arraigo laboral y entonces aprobó la prisión preliminar por diez días”, expresó el doctor Vivanco en alusión al operativo policial del 10 de mayo pasado.

Ese día, agentes de la División de Investigación de

Delitos de Alta Complejidad de la PNP (Diviac) arrestaron a Boluarte, al entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda y otros cuatro implicados, bajo la acusación fiscal de

integrar una organización criminal para colocar prefectos y subprefectos en el interior del país.

Vivanco precisa que el juez, dictó prisión prelimi-

nar con el argumento deque su patrocinado tenía el RUC inactivo, por tanto, no tenía arraigo laboral, lo cual fue desestimado por la sala de apelaciones, pues se comprobó con documentos de la Sunat que Concepción Carhuancho cometió un error porque el RUC si estaba activo y por eso el

hermano de la presidenta fue puesto en libertad.

“Por este motivo ahora es importante la recusación

que hemos presentado con la debida anticipación ante la sala superior, para que se acredite la absoluta imparcialidad del juez que va dictaminar algo tan importante y valioso como es la libertad de mi defendido”, expresó el jurista.

APLICACIÓN

INDISCRIMINADA

Sobre la prisión preventiva, el doctor Vivanco advir- tió que, desde hace varios años, se ha usado en forma indiscriminada y abusiva, afectando la libertad de investigados mientras que los fiscales tardan meses y años en reunir las pruebas para sustentar sus acusaciones.

Advirtió, sin embargo, que en los últimos meses las salas judiciales han empezado a corregir e impedir estos abusos, siendo el caso de Nicanor Boluarte uno de ellos, pues inicialmente le pusieron diez días de prisión preliminar, pero fue puesto en libertad antes de cumplir una semana de encierro, al evaluarse los criterios del juez para ordenar su detención.

“El caso de mi patrocinado es emblemático porque

se corrigió un abuso en su contra”, añadió en alusión al dictamen de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional, cuyos tres magistrados ordenaron la excarcelación de Boluarte, Castañeda y los otros detenidos durante el aparatoso

operativo de capturado ejecutado por la Diviac.

En su resolución, los magistrados no encontra- ron ningún sustento en los fundamentos utilizados por el juez Concepción Carhuancho para dictar la prisión preliminar de todos los detenidos por este caso.

Se debe tener en cuenta, además, que los magistrados de la Sala de Apelaciones dispusieron la excarcelación de Boluarte cuando la fiscal superior, Marita Barreto, ya había solicitado que la prisión preliminar fuera aumentada de diez a quince días, sin aportar nuevos argumentos para ello.

CAMBIO EN PJ

El doctor Vivanco recordó que, al parecer y felizmente, hay un cambio de criterio en el Poder Judicial frente a la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva, pues se ha puesto en libertad a procesados que fueron denunciados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción el Poder (Eficcop) de integrar organizaciones criminales. Entre esos casos, de recientes excarcelaciones, se

encuentra el coronel PNP Martín Gonzales Sánchez, más conocido como “Conejo”, acusado de organización criminal y encubrir la fuga del ex ministro Juan Silva y de Fray Vásquez, sobrino del ex presidente Pedro Castillo. Contra este oficial la fiscalía solicita 36 años de cárcel.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también dispuso la excarcelación, en las últimas semanas, de la empresaria Sada Goray, acusada de liderar una organización criminal que sobornó a altos funcionarios del Ministerio de Vivienda para controlar a su favor el directorio del Fondo Mi Vivienda.