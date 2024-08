Krismers Baca, la nueva voz de los Andes

By

La nueva coconductora del programa Miski Takiy, cantante de música andina con proyección internacional, lleva 15 años dedicados a la música

Los Apus le dieron un talento, cantar y cantar muy bien. Es el privilegio del cuál goza la cusqueña Krismers Baca, quien ha dejado su terruño para ampliar sus horizontes. Han pasado 15 años desde el lanzamiento de su primera producción musical.

Ella recuerda que cuando sus padres se dieron cuenta del gran talento que tenía para la música, promovieron su participación en diferentes concursos.

“Mis padres son la base completa de mi formación como persona, profesional y artista. A ellos les debo todo, porque, a pesar de las carencias me dieron alas para ir tras mis sueños. Crecí en una familia humilde, en la comunidad de Phiry, Ollantaytambo, Cusco, mis papás se dedicaban a la agricultura y la floricultura, las condiciones económicas no eran muy favorables. Sin embargo, nunca me faltó nada sobre todo motivación y palabras guía”, contó Krismers.

La cantante cusqueña se inició interpretando huayno con arpa, pero a medida que fue creciendo artísticamente fue conociendo otros ritmos, otros géneros y estilos de música.

Se dio cuenta de que la música es tan amplía y diversa que no quiso limitarse a hacer solo una variedad de huayno, quiso probar otros géneros, aprender de ellos y a partir de eso ir formando su propio estilo.

Ella considera que ese proceso representó una constante evolución de su carrera y hasta ahora sigue en ese proceso de exploración y aprendizaje.

En el 2009 contando con el apoyo de sus padres realizó su primera producción de huayno con arpa denominada “Ollantina”, la misma que contiene 12 canciones, 3 de ellas de su autoría.

En las letras cuenta sus vivencias y el amor por su tierra, Ollantaytambo. Por si fuera poco, produjo diferentes audiovisuales que muestran la riqueza de los Andes, como el centro Arqueológico de Ollantaytambo, Moray, Chinchero, las costumbres del tejido en telar, como el tradicional AWAY y la majestuosidad de los paisajes del Valle Sagrado de los Incas.

Posteriormente, en el 2016, Krismers inicia un nuevo proyecto en el cual incorporó instrumentos como la guitarra, saxofón, quenas y zampoñas; aportando un aire más contemporáneo a la música tradicional peruana, explorando géneros como el caporal, huayno ayacuchano, huayno apurimeño, música del centro, entre otros; esta nueva música logró una gran acogida en las diferentes plataformas digitales.

En el año 2021 en medio de pandemia lanzo “YUCAY” su segundo álbum con una propuesta más íntima a “voz y guitarra”, esta producción contiene melodías de Cusco, Apurímac y del centro del país.

A inicio del año 2023, hace el lanzamiento del EP “KRISMERS BACA & BANDA EN CONCIERTO” desde el teatro municipal del Cusco. Además, a finales del mismo año hasta la actualidad viene compartiendo tema a tema su reciente álbum “Homenaje al Perú” que contiene 8 canciones andinas contemporáneas con propuestas de fusión.

Gestión cultural/Producción

El 2020, durante la pandemia, Krismers notó la falta de espacios culturales en las redes sociales, esto la llevó a descubrir una nueva faceta, la de gestora cultural. KUSIKUY, que quiere decir ‘Alégrate’, fue su primer programa virtual cultural, lanzado a través de sus redes.

A través de él pretendía dar a conocer el lado poco difundido de los artistas, con inspiradoras entrevistas a músicos de diversos géneros del folklore. Esto abrió un importante espacio de interacción con el público, quienes pudieron conocer un poco más de la riqueza musical de la mano de los protagonistas, los artistas.

Entre los artistas nacionales e internacionales que fueron invitados a Kusikuy se tuvo a: Nanci Manchego, Antología, Diosdado Gaitán Castro, Raúl Arquinigo, Luciano Quispe, Sila Illanes, Dúo Arguedas, y otros más.

Al año siguiente 2021, el Ministerio de Cultura de Perú le otorgó un Estímulo Económico, gracias al cual logró el siguiente paso del programa KUSIKUY, tener el formato de PODCAST, el cual le permitió una mayor difusión en las plataformas digitales.

Apoyo a los artistas

Baca considera que en nuestro país la música se encuentra muy descuidada, ya que ni siquiera hay universidades que fomenten este arte dentro de sus ofertas de carrera.

“Considero que hacer una carrera profesional en la música es un gran desafío, empezando desde las instituciones que brindan formación. El Perú cuenta con un reducido numero de universidades que ofrecen la carrera de música. En el caso de las universidades particulares tienen pensiones por encima de una carrera tradicional, esto debido a la poca oferta educativa, de igual forma en las escuelas e institutos de música. Por lo cual considero que hay un descuido de parte del gobierno para este sector”, dice la talentosa cantante cusqueña.

Sin embargo, también reconoce que existen iniciativas de parte del Ministerio de Cultura para apoyar las artes. Aunque discrepa con la poca difusión de las convocatorias abiertas que para muchos artistas pasa desapercibida.

Por otro lado, Krismers Baca sostiene que al panorama de la música folclórica le ve “un panorama alentador por el surgimiento de artistas jóvenes como yo que tenemos el entusiasmo de conservar y difundir las melodías de los andes y sobre todo con respeto por la cultura andina. Por supuesto, cada uno con su estilo propio y con una proyección distinta, pero con un mismo objetivo de seguir aportando a la difusión y el posicionamiento de nuestra música andina”.

Krismers Baca, quien es ahora coconductora del programa Misky Takiy, tiene entre sus planes futuros en el campo musical, continuar sus estudios de música en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada UPC, seguir creando música a partir de la investigación y recopilación. Pero, además, se proyecta a producir un nuevo álbum de música inédita con proyección internacional.