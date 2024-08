El bolerista Ramón Avilés retorna a los escenarios después de 15 años

By

El último grande del bolero en nuestro país, lo cuenta todo. su éxitos ¿Dónde estas Yolanda?, Resignación, Cabellos blancos, entre otros, siguen vigentes.

El cantante que popularizó temas como ¿Dónde estás Yolanda?, Te espero allá en el bar y Resignación, se presentará este jueves 29 de agosto en el teatro Segura. En diálogo con el diario Uno y La Última Digital, nos habla sobre los inicios de su carrera y el homenaje póstumo a su padre, Óscar Avilés, en un álbum de música criolla grabada gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

¿Ramón, qué te motiva a volver a los escenarios?

Es un momento oportuno. Dice Dios que todo tiene su tiempo. Hace más de 15 años que no realizó este tipo de shows, y hoy gracias al apoyo de mis compañeros artistas como son los Hermanos Castro y el cantante de cumbia Kike Farro, bajo la dirección musical del maestro Felipe Pumarada, ofreceremos un hermoso recital y a la vez celebraré mis 55 años de vida artística.

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

Cuando tenía entre 19 y 20 años, fui a probarme a la disquera SONO RADIO. Mario Cavagnaro me dijo que no podría grabar por ser menor de edad (en aquellos años la mayoría se alcanzaba a los 21). La salida a ese problema era la autorización de mis padres. Sin embargo, tanto mi mamá como mi padre, Oscar Avilés, no querían que cantara, deseaban otras aspiraciones para mí.

¿Esperaste cumplir los 21 años?

No, le pedí a un amigo que firmara mi primer contrato con una disquera. Así, de la mano del músico Manolo Ávalos, trabajamos un tema que marcaría un hito en la historia de la música peruana: “¿Dónde estás Yolanda?” del compositor chiclayano Manuel ‘El Zorro’ Jiménez. Luego, vendrían otras canciones como “Resignación” de Hugo Almanza Durand y “Cabellitos de mi madre”.

¿Cuál fue la llave que te llevó al gusto popular?

Estar rodeado de gente muy talentosa como Manolo Avalos. Es un gran maestro musical y fue quien creó un nuevo estilo para cantar los boleros. Mi voz ya no descansó en guitarras, sino en una sonora, y eso fue lo que marcó la diferencia con aquellos primeros boleristas de los años 60.

-La historia de la canción: Resignación

Durante el periodo de mayor apogeo de los boleros, es decir entre los años 60 y 70, surgieron temas que rápidamente se convirtieron en hit y sonaban no solamente en las radios, también en las cantinas. Uno de ellos fue: Resignación.

“Qué voy a hacer, si ya te vas, solo tener Resignación”, es parte de la letra de tu clásico bolero, ¿cómo lograste grabarla?

La letra es de Don Hugo Almanza Durand. Fue él quien me la mostró en las afueras del edificio donde quedaba radio Lima, entre las esquinas de las calles Saco Oliveros y Petit Thouars. Ese día la ensayé en una grabadora que tenía Almanza en la escalera del primer piso del edificio. En ese momento se cruzó Don Oscar Dianderas, dueño de la radio, quien al escuchar el ensayo me dijo: Esa canción va a ser un gran éxito. Tiempo después la grabé, no se equivocó.

Y luego vinieron otras canciones más…

Sí claro, he grabado más de cuatrocientos temas, entre los más conocidos están: Se llama Susana, Yo Volveré, Te espero allá en el bar, Ya tiene 15 años, Nuestro aniversario y La primera piedra, entre otros.

¿Tu papá fue el maestro Óscar Avilés, llegaste a grabar con él?

Canté con él algunas veces, pero no fue posible grabar juntos en un estudio. Pero afortunadamente, hace poco, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, el maestro Víctor Reyes y la tecnología (Inteligencia Artificial) se logró grabar un nuevo álbum de música criolla titulado: “Avilés: esencia del criollismo”, el cual se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales.

-Ramón, eres nuestro último gran bolerista…

Si bien vamos quedando pocos, tengo 78 años y me siento muy bien. No dejo entrar al hombre viejo a mi persona (risas). Yo pertenezco a una época posterior al gran sexteto de boleristas peruanos que conformaron: Lucho Barrios, Pedrito Otiniano, Johnny Farfán, Anamelba, Los Morunos y Linda Lorenz. Después llegué yo y luego aparecieron en escena los recordados Guiller e Iván Cruz.

El dato:

Recital: “Y esta vez con… Ramón Avilés”

Día y hora: jueves 29 de agosto / 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Segura (Jirón Huancavelica 265 – Centro de Lima)

Entradas: Teleticket