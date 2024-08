Perú en alerta por la viruela del mono: Cerca de 77 casos se vienen reportando en estas ciudades del país

By

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC Perú), emitió una alerta epidemiológica para toda la nación ante el riesgo de introducción de la viruela del mono (mpox), anteriormente conocido como viruela del mono. Esta medida se implementa en respuesta a la reciente declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento de alerta insta a los establecimientos médicos, tanto públicos como privados, a reforzar las acciones de vigilancia e investigación. Se recomienda a las direcciones y gerencias regionales especializadas, incluyendo las Diris, que intensifiquen la vigilancia y coordinen estrategias preventivas con los gobiernos regionales, provinciales y locales.

Dentro de las estrategias propuestas, se incluye la inspección de locales y empresas que ofrecen servicios como hoteles, saunas, gimnasios y estudios de tatuajes, para asegurar prácticas de prevención adecuadas.

A diferencia del 2022, de enero a agosto, se registra 77 casos positivos, según la Sala Situacional de la viruela del mono del Ministerio de Salud (Minsa).

De esta manera, el Minsa ha precisado tener en cuenta las apariciones de erupciones en la piel o ampollas, las cuales son los síntomas que te ayudan a identificar el virus. Asimismo, recordó que el contagio se transmite al tener un contacto directo con un paciente.

¿Cuáles son las regiones con más casos de la viruela del mono?

Si bien ya se han reportado 77 casos solo en este año, existen cinco departamentos que cuentan con pacientes atendidos por este virus. La región que presenta una mayor tasa, hasta junio de este año, es Lima con un 66,7 %, mientras que el 30,3 % corresponde a otras cuatro regiones: Callao, Huánuco, La Libertad y Piura.

De esta manera, la capital presenta un mayor índice y refleja la necesidad de estrategias de prevención y tratamiento intensificadas para controlar la propagación. En tanto, las regiones de Callao, Huánuco, La Libertad y Piura también requieren atención continua para evitar un crecimiento exponencial de los casos.

¿Cuáles son los distritos limeños con más casos de viruela del mono?

Lima: 3 casos

Ate: 2 casos

Barranco: 1 caso

Breña: 1 caso

Chorrillos: 4 casos

Comas: 4 casos

El Agustino: 4 casos

Jesús María: 2 casos

La Victoria: 1 caso

Lince: 1 caso

Los Olivos: 5 casos

Miraflores: 3 casos

Puente Piedra: 2 casos

Rímac: 3 casos

San Isidro: 1 caso

San Juan de Lurigancho: 5 casos

San Luis: 2 casos

San Martín de Porres: 5 casos

San Miguel: 1 caso

Santiago de Surco: 3 casos

Surquillo: 3 casos

Villa El Salvador: 2 casos

Alerta epidemiológica

El Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades ha emitido una alerta epidemiológica para todos los centros de salud del país tras el brote. Esta medida surge ante el riesgo de la introducción de un nuevo linaje, conocido como clado Ib, del Mpox en Perú, pese a que todavía no se ha registrado ningún caso.

Para enfrentar este posible riesgo, el Ministerio de Salud (Minsa) ha instruido a diferentes organismos regionales de salud a intensificar las acciones de vigilancia e investigación epidemiológica.

¿Cómo me puedo contagiar de la viruela del mono?

El mpox es un virus que se puede contagiar ante un contacto físico cercano con personas infectadas. Esta enfermedad se propaga esencialmente a través de contacto directo de piel a piel. A menudo, se produce durante relaciones sexuales, incluyendo sexo oral y sexo con penetración.



No obstante, el riesgo no se limita a actos sexuales, sino que tocar erupciones cutáneas o costras en una persona infectada puede también resultar en contagio. Por ello, las autoridades sanitarias recalcan la importancia de evitar el contacto con lesiones visibles en la piel de individuos sospechosos de estar infectados.

Ante la aparición de cualquier síntoma, es importante acudir al centro médico para un diagnóstico rápido y así se pueda tratar como corresponde y bajo supervisión de un especialista.

¿Qué debo hacer si me detectan la viruela del mono?

En caso de que tus análisis sean positivos al virus, deberás seguir las recomendaciones del médico. Entre ellas podrían estar:

Aislamiento por un periodo hasta que las costras de las heridas hayan caído.

No tocar ni lastimar las lesiones para evitar infecciones.

No tocar el rostro, los ojos u otras partes sensibles para evitar la aparición de más heridas.

No compartir cubiertos, ropa, sábanas, pasta dental, toallas, cepillo de dientes, jabón, entre otros artículos de uso personal.

Desinfectar de manera constante tus manos y el espacio donde te encuentras.

Es importante mantenerte alejado de mascotas y personas vulnerables

Son algunas de las recomendaciones que te podría brindar tu médico, por lo cual debes tener en cuenta que es necesario contar con un doctor de cabecera.

Canales de ayuda

Si alguien presenta síntomas o sospecha de un posible caso de viruela del mono, es fundamental que se acerque a un centro médico para realizar las pruebas necesarias.

Adicionalmente, puedes recibir información y orientación comunicándose al 113.

Es importante que los pacientes eviten la automedicación, ya que el uso de medicamentos no prescritos puede agravar la condición del afectado.