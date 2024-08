“Agricooltores” destapa crisis del plátano por plaga del Trips

By

Campesinos de Tumbes cuentan que perdieron permiso para exportar por superar los límites de químicos permitidos para el consumo humano

“Hemos perdido la exportación del plátano”, así denunciaron en el programa web “Agricooltores” los campesinos dedicados a las plantaciones de esta fruta en Tumbes, quienes han visto cancelados sus productos en el mercado internacional a causa de la plaga del Trips que daña sus frutos.

Sandro Cruz y Jacinto Valladares contaron en el programa conducido por Duilio Vallebuona y Gino Tassara que desde hace seis años vienen enfrentando esta plaga sin el asesoramiento de los especialistas correspondientes.

Ante la impotencia de perder sus productos confiesan que “experimentaron” con plaguicidas e insecticidas por encima de los límites máximos permitidos para el consumo humano y esto ocasionó que se les cancele el permiso en el mercado internacional.

“En Tumbes ya no hay exportación por motivo porque el trips nos afectó bastante en las plantaciones, es un insecto que se pega en el racimo y se le hace una mancha roja. A raíz de eso exageramos con los químicos, nosotros quisimos hacer experimentos para poder exportar y ya mediante los análisis que le sacaban a la fruta, prácticamente fracasó la exportación”, manifestó Sandro Cruz.

“Como agricultores hemos perdido bastante, hemos perdido la competitividad a nivel internacional. La exportación es un precio fijo cuando uno vende todo el año a los mercados. Y en la economía de nosotros es bastante favorable cuando se exporta, la pérdida si ha sido bastante”, refirió, y reconoció que aún no se ha nivelado los químicos en la producción por eso venden al mercado nacional porque “no es tan estricto”.

“Le ponen prioridad a lo que es orgánico. Prácticamente sí se están utilizando químicos, pocos, pero sí se utilizan… Sería bueno que las autoridades tomen conciencia que la agricultura es algo que nos beneficia a todos, no solo aquí en Tumbes o el Perú sino a nivel mundial. Si no hay agricultura no hay comida”, apuntó.

Por su parte Jacinto Valladares, campesino de la zona, se mostró indignado que las autoridades los haya dejado a su suerte y en especial con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

“Lo que se necesita acá de parte de las autoridades, comenzando del gobierno central, es que ordene bien sus técnicos. Senasa no cumple con las metas que debe cumplir, vienen a fin de mes cuando van a cobrar y justificar su sueldo, como agricultores no hemos logrado nada de ellos”, dijo el campesino.

“Hace seis años está la plaga y el gobierno no toma cartas en el asunto, el trips ha afectado bastante, se ha perdido un 50 % de la producción que se ha estado exportando. Quién no va a sentir dolor ante esto, hemos perdido nosotros que producimos y también los mercados”, sentenció Valladares.