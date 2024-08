Stefano Peschiera tuvo cálido recibimiento a su llegada a Lima con la medalla de bronce

Stefano Peschiera, medallista en los Juegos Olímpicos París 2024, llegó ayer a Lima tras su participación en el mencionado evento, y fue recibido por decenas de hinchas, señalando que recién está empezando a tomar conciencia de lo que consiguió. Vino acompañado de Alonso Correa y María Belén Bazo, quiénes terminaron en cuarto lugar en sus respectivas disciplinas deportivas.

“Es un honor para mí representar al Perú siempre, esta medalla es para todos ustedes, que la disfrutemos y que en el futuro vengan más”, dijo a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Agregó: “Esto es histórico para el país, esto lo demuestra así como el cariño de la gente hacia sus compatriotas. No estamos acostumbrados a este recibimiento en nuestro deporte, una medalla olímpica es importante, amerita, el Perú se lo merece y estoy muy entusiasmado”, destacó.

Sobre lo que significa haber ganado la medalla de bronce comentó: “Recién me estoy dando cuenta, sabía lo importante que es la medalla para el Perú. Espero que esto abra puertas para el futuro, yo soy un vehículo del gobierno, del IPD, de mi familia y del Perú para incentivar y dar el ejemplo a los chicos”.



Añadió: “Ahora sí estoy empezando a agarrar conciencia de lo que hemos logrado, espero se repitan más medallas en el futuro. Se vienen programas importantes del estado y del IPD para incentivar el deporte”.

Por último Peschiera tuvo estas palabras: “El país se lo merecía y creo que se merece mucho más, hay que seguir trabajando, esto no es el final. Sabía que me sentía bien antes de eso, estaba en el top 7 del mundo. Mi deporte no es tan conocido y seguro eso no salía mucho en la prensa pero acá estamos y hemos probado al Perú de lo que somos capaces. Hay que normalizar esto, no hay que victimizarnos, hay que salir a darlo todo y aprovechar esto para que el gobierno siga apoyando”.