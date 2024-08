“El Gobierno de Dina no sabe comunicar”

ENTREVISTA CON ALBERTO MORENO, VOCERO DE CIUDADANOS POR EL PERÚ

En una amplia entrevista exclusiva con Diario

Uno, el vocero político del partido político Ciudadanos por el Perú, Alberto Moreno, defiende a su organización política Ciudadanos por el Perú CPP y acusa a la fiscalía de atentar contra la democracia al pretender involucrar al partido en supuestos contactos ilegales con el poder. A continuación, la entrevista completa:

Diario UNO: Como amigo y como político. ¿Cómo ve la situación de Nicanor Boluarte hoy? Porque alguna gente critica la postura de la Fiscalía respecto a que es casi una persecución política, no solamente contra Boluarte, sino contra Mateo Castañeda y otros. Y muchos otros están de acuerdo en que Nicanor Boluarte habría cometido delitos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Alberto Moreno: Definitivamente existe un poder oculto que a través de la Fiscalía está ejerciendo una persecución política.

Y mira, es sintomático por que la persecución política utilizando la figura de Nicanor Boluarte es, en realidad, contra el partido. Lo que buscan estas fuerzas oscuras es que no logremos la inscripción de nuestra organización política. Es un hecho que por primera vez se está dando en la historia del país. La acusación de supuestos hechos contra Nicanor Boluarte en una tarea de vincularlo con

la organización política que no tiene nada que ver con nosotros. Yo ya he comentado, por qué Nicanor Boluarte no puede, no ha podido ser parte del partido o podría ser parte del partido y y son cosas objetivas. El señor Boluarte ha pertenecido al partido político del Buen Gobierno que lidera el señor Jorge Nieto Montesinos. Solo basta con investigar y buscar para darse cuenta de ello. Por eso repito, lo que hace la fiscalía es instrumentalizar a través de Nicanor Boluarte un veto a nuestro partido. Es un hecho completamente

antidemocrático.

DU: ¿Pero hay también otros acusados dentro del mismo proceso que si son miembros de Ciudadanos por el Perú?

AM: En eso hay que deslindar y dejar las cosas bien claras. Por ejemplo, todos sabemos que el colaborador eficaz, tal como dicen los medios, el señor Nina era el personero legal de nuestro partido y que fue retirado del cargo por comportamiento ineficiente y la otra persona investigada que era el tesorero también fue retirado de Ciudadanos por el Perú por no rendir cuentas del partido de manera clara. Y quiero dejar en claro, que el señor Boluarte no figura dentro, en ninguna instancia, en ningún comité, en ninguna organización del partido, eso se puede vislumbrar en todo. Él formaba parte de un colectivo que después algunos miembros de ese colectivo pasaron a ser parte del partido. Esa es otra historia. Eso sucede en cualquier parte de la actividad política del país.

Eso es normal. CPP tiene una suma de expresiones y corrientes políticas provenientes de organizaciones de centro izquierda y centro derecha.

DU: Usted intenta decirnos que hay una persecución contra su partido y contra la democracia. Pero lo mismo reclaman los fujimoristas hace diez años, el partido nacionalista, PPK y otros. ¿Cuál es la diferencia? Mientras no me toquen a mí, yo no digo nada…

AM: Son cosas totalmente diferentes. Los líderes políticos que han sido investigados por la Fiscalía y que involucran

a su organización política, es en funciones del partido político, en funciones del dirigente. Acá estamos hablando de una persona que no tiene nada que ver con el partido político y que se quiere arrastrar bajo supuestos negados contra la organización de

un partido político que tiene y apuesta por la gobernabilidad y por el respaldo a la presidenta de la República. No somos militantes del Gobierno, pero apostamos por la gobernabilidad y con ello darle la solidez al gobierno de Dina Boluarte y aportar para fortalecer a poner en escenario una nueva agenda.

DU: ¿Y en el tema de los Rolex y los temas vinculados a los asesinatos de este gobierno que se le vincula, digamos a este Gobierno le parecen escandaletes? Yo he dicho que el tema de los Rolex, definitivamente, es un tema de farándula. El tema de los Rolex tiene su proceso de investigación. Es correcto que hayan abierto un proceso, pero no puede marcar la agenda del país. Y en cuanto a la muerte de hermanos peruanos hay un gran sentimiento de dolor, pero dejemos que los organismos hagan su trabajo de investigación y evitemos juzgar y adelantar sentencias. Estoy seguro de que en su momento la historia y la verdad se

abrirán paso.

DU: ¿Hay una relación fluida entre ustedes y la presidenta Boluarte?

AM: No, la Presidentano tiene ninguna vinculación, ni orgánica, ni se reúne con nosotros. Nosotros solo estamos esperando nuestra inscripción para visitarla como partido político y entregarle nuestras propuestas para el desarrollo del país.

DU: ¿Qué es lo que está fallando hoy en este gobierno?

AM: Muy buena pregunta. Hay sectores que no estarían caminando al mismo ritmo de la Presidenta. Pero lo que está fallando, fundamentalmente, es la comunicación con el Pueblo: Hay un trabajo muy, muy lento y tímido de parte de las oficinas de comunicación de los ministerios hacia la población y la población genera protestas por desconocimiento de hechos del gobierno.

La población protesta contra cosas, incluso, que ya están hechas o están encamino, o se están trabajando o están en plena ejecución porque la comunicación es pésima y el pueblo no conocen los hechos realmente, de esta manera la oposición abierta y subterránea se encargan de generar el caos y buscan desestabilizar la gestión.

DU: ¿Usted me está diciendo que solo hay un problema de comunicación, que es el único problema que tiene el gobierno?

Yo creo que hay un gran problema de comunicación, pero claro que también hay cosas por corregir. Creo yo, que debe fortalecerse más el trabajo del Consejo de Ministros, con una acción mucho más activa y eficiente, que acompañe a la Presidenta con mayor fuerza. Las puertas de los ministros deben estar abiertas para la población. Los ministros tienen que salir más al campo a hablar con la población.

DU: ¿Qué hacer con Petroperú? Desde los sindicatos de la empresa denuncian que este gobierno busca quebrar la empresa para

venderla…

AM: De ninguna manera, Petroperú debe seguir siendo de todos los peruanos, pero requerimos una gerencia de alto nivel y una alianza con la inversión privada, que no significa que se quiera cerrar o vender.

DU: ¿El sistema de salud se debe unificar? ¿Essalud y Minsa debería ser uno solo?

AM: Es un tema técnico. Pero estos sectores

deben estar unidos y fortalecidos. De tal manera que la atención de la salud del estado no tenga estándares diferentes, eso no está bien en una sociedad ya bastante fraccionada cómo la nuestra

DU: El Ministro del interior ha reconocido un déficit de 50 mil policías para combatir la delincuencia, ¿Qué hacer entonces?

AM: Nos faltan policías, cierto, por eso hay que fortalecer las rondas, pero hay que sacarlas cómo organización de las fauces de los partidos políticos. Es momento de pensar en tener rondas policiales rurales, con ciudadanos

ronderos que refuercen la lucha contra la delincuencia. La policía ronderil rural podría garantizar la presencia de 10 mil experimentados ronderos combatiendo los delitos en las zonas rurales y cordones periféricos de las grandes

ciudades.

DU: Respecto a la minería informal, hoy se quiere criminalizar a la minería informal mezclándola con la ilegal. En el Perú hay más de un millón de mineros informales, ¿Cuál es el mensaje de Ciudadanos por el

Perú para ellos?

AM: Meter a los pequeños mineros en un mismo saco con los ilegales es una bomba de tiempo social a corto plazo. Esto hay que evitar. Por eso dialoguemos, mesas permanentes de diálogo, es urgente en todos los sectores y con mayor razón en la minería.

DU: El ministro Rómulo Mucho ha dicho que Tía María va y la población sigue rechazando el proyecto, ¿Cuál es su posición sobre Tía María?

AM: Tía María es urgente y necesario para el país y todos estamos obligados a sentarnos a dialogar para que esté importante proyecto siga adelante. Sin embargo, somos una democracia y el diálogo debe primar en cualquier acción del estado.

DU: ¿En las próximas elecciones CPP va a ir con candidato propio? ¿Van abuscar alianzas? ¿En unaeventual alianza con quiense sentiría más cómodo su partido? ¿Con un candidato cómo Antauro Humala? ¿Con alguien cómo Hernando De Soto? ¿Dónde se ven

ustedes el 2026?

AM: CPP va a transitar el camino de la construcción de candidatos al senado y diputados, así como a las regiones y municipios.

Somos un partido con una práctica constante de la democracia, con respeto a todos. No practicamos el anti, es importante construir, no destruir. Ese es un histórico legado de José María Arguedas y Alfonso

Barrantes. Es urgente un Perú unido de todas las sangres, con pan con libertad y un gobierno sin calcos ni copias, unidos saldremos

adelante.