ADT de Tarma frenó al líder Alianza Lima empatando 0-0 en Matute

By

CARLOS HIDALGO

No fue el debut esperado de Mariano Soso al frente de Alianza Lima. Y es que el conjunto íntimos no pudo sortear la férrea defensa del ADT de Tarma, que se llevó un empate 0-0 de su visita a Matute, lo cual si bien deja aún en la punta a los íntimos con 13 puntos en el Clausura, hoy domingo pueden ser alcanzados por Sporting Cristal y Universitario, si ganan sus partidos de visitantes ante Atlético Grau y Sport Huancayo respectivamente.

En los 45’ iniciales, Alianza Lima tuvo el dominio de las acciones, pero no lograron llegar con peligro a la valla del arquero Díaz, y la buena defensa que tuvo la visita, destacando el ex aliancista Yordy Vílchez. ADT trató de sorprender con el contragolpe pero no tuvo ocasión de inquietar la valla de Ángelo Campos.

Para el complemento, Soso manda dos cambios con los ingresos de D’Arrigo y Succar por Noriega y Quevedo, buscando profundidad en la avanzada, y aunque siguió con el dominio territorial, no pudieron sobrepasar a la zaga visitante, debiendo conformarse con un pálido empate a cero goles. La visita rescató uno, tras dos derrotas seguidas, y llegó a las 10 unidades.

La fecha continúa hoy domingo con estos partidos: Sullana: 1:00 p.m. Atlético Grau-Sporting Cristal. Trujillo: 3:00 p.m. Carlos Mannucci-Cienciano. Huancayo: 3:15 p.m. Sport Huancayo-Universitario. Cusco: 6:00 p.m. Cusco F.C.-César Vallejo.

ALINEACIONES:

ALIANZA LIMA: Campos; Noriega (D’Arrigo), Zambrano, Garcés; Zanelatto (Huamán), Arregui (Sabbag), Rodríguez, Cabellos (Neira), Freytes; Quevedo (Succar) y Barcos. DT: M. Soso.

ADT: Díaz; Rambal, Vílchez, Narvaez; Gamero, Álvarez, Pérez-Valencia, Inga, Cedrón; Da Silva (Rengifo) y Rojas (Gonzales). DT: W. Valencia.

ÁRBITRO: Mike Espinoza

ESCENARIO: EstadioAlejandro Villanueva de Matute