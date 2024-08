Arsenal FC sigue avanzando en La Copa Perú 2024 y sueña con ser el Campeón

By



El Presidente del Club Arsenal FC, Ing. Agustín Cisneros, está feliz que su equipo Campeón de la Interligas de Lima y pentacampeón de la Liga de Jesús María, siga avanzando en la etapa de la Copa Perú 2024. Enfrentan un partido decisivo este sábado 10 de agosto, a las 3 pm contra el Club Deportivo Juventud Chocas de Canta en el Complejo Ollantaytambo de Ate Vitarte. Sueñan con llegar a la final.

Recordemos que el Arsenal F C logró un gran triunfo de 2 a 0 contra dicho equipo de visita en el estadio municipal de Canta, que lo coloca al borde de la clasificación para la segunda fase de la etapa departamental de la Copa Perú.

Ahora el equipo rival le devolverá la visita en la capital, pero Arsenal FC lleva ventaja. Sin duda, será un partido decisivo para los intereses de ambos equipos.

“Siempre fue nuestro objetivo llegar a la etapa departamental. Estos últimos años quedábamos siempre entre los cuatro mejores equipos de Lima. Y para esta campaña nos preparamos duro desde octubre del año pasado, por ello considero que ganaremos. Además somos una familia”, explica el dirigente principal del Arsenal FC, Ing. Agustín Cisneros.

Según el presidente del Arsenal FC, Ing. Agustín Cisneros, su club está creciendo gracias al equipo técnico conformado por su entrenador Gustavo Rivas, quien tambien es el jefe de la Unidad Sub 14, Fernan López Sub 13, Juan Durand Sub 16, el preparador físico Victor Díaz, asistente Carlos Lemos y el preparador de arqueros José Giménez.

El Arsenal tiene 29 años de creado. “Unos jóvenes de la cuadra 13 de Jr. Huáscar, Jesús María, nos pidieron hacer un club para participar en el campeonato de la Liga del distrito y el nombre fue porque en esa época el club Arsenal de Inglaterra era el líder y uno de los mejores equipos de Europa”, nos cuenta el Ing. Agustín Cisneros.

Cabe destacar, que ellos tienen un convenio con el Club Lawn Tennis de la Exposición para practicar en su estadio y prepararse siempre para las competencias, tanto de mayores como menores.