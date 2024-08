Escuelas de PNP dan pena: Infraestructura deplorable y corrupción en recintos de formación policial

By

POR HACINAMIENTO PARA SACAR POLICÍAS CON AÑO Y MEDIO DE FORMACIÓN, CADETES DUERMEN AMONTONADOS, OTROS EN SILLAS, LOS INODOROS ESTÁN MALOGRADOS Y NO HAY DUCHAS

 Durante visita inopinada, el congresista Alfredo Azurín comprobó que los locales de Puente Piedra están en condiciones deplorables y hasta encontró casos de extorsión.

 El local exclusivo para alumnas, ubicado en San Bartolo, de noche se queda sin fluido eléctrico y futuras agentes habían instalado camas en las zonas de la lavandería.

Un reciente informe de América Noticias ha sacado a la luz la grave crisis que atraviesan las escuelas de formación policial en el Perú. En Puente Piedra, las instalaciones destinadas a la formación de futuros policías presentan condiciones deplorables, con baños en ruinas, caños y duchas malogradas, inodoros rotos, camas sobre ladrillos y urinarios atorados.

HACINAMIENTO

Y HASTA DROGAS

El congresista Alfredo Azurín, tras una visita inopinada, confirmó el hacinamiento en las zonas de descanso, diseñadas para quince o diecisiete camarotes, que ahora albergan hasta 40 cadetes.

Esta situación refleja la de inversión y atenión del gobierno, que exige más policías en las calles sin aumentar los espacios de formación, exacerbando así el deterioro de la infraestructura.

La corrupción dentro de las escuelas de formación policial es otro problema grave que salió a la luz en el informe. Según denuncias,los cadetes son obligados a contribuir con dinero para reparar y mantener las instalaciones, bajo la amenaza de sanciones.Fotografías enviadas por los denunciantes muestran cadetes durmiendo en sillas de cocina debido a la falta de espacio, y casos de drogadicción en las torres de vigilancia.

Azurín señaló que la falta de control y supervisión permite que estas prácticas continúen, y que las autoridades policiales intentan ocultar estos problemas en lugar de abordarlos, perpetuando un ciclo de corrupción y negligencia que compromete la integridad de la formación policial.

El informe también reveló que la escuela de formación exclusiva para mujeres en San Bartolo enfrenta problemas similares, con falta de electricidadcontinua y camas habilitadas en zonas de lavandería.

La reducción del tiempo de formación de suboficiales de tres años a uno y medio, en un intento por formar más agentes del orden rápidamente, ha exacerbado la crisis.

Con 15 escuelas de suboficiales en varias regiones del Perú, todas enfrentando serios problemas de infraestructura y corrupción, la situación exige una intervención urgente para garantizar una formación adecuada y ética de los futuros policías.

Mininter responsable

“Este quizá no sea un problema de la misma Policía, la Policía necesita los recursos. Acá tiene que ver una responsabilidad del Ejecutivo, del Ministerio del Interior (…). Puente Piedra está en un estado calamitoso. Aquí yo hago responsable a la oficina del Ministerio del Interior y hago un exhortación al ministro”, declaró el parlamentario Alfredo Azurín a América Noticias.

“Los filtros no están funcionando como deben ser. No existen esos filtros que existían hace cuarenta años. Por eso tenemos chicos que delinquen en formación: alumnos y cadetes. En la calle últimamente están delinquiendo suboficiales de tercera”, mencionó el congresista.

DATOS:AZURIN, alertó que en el Perú existen 15 escuelas de suboficiales en varias regiones cuya formación ha sido reducida de 3 a 1 año y medio lo que sería parte del problema debido la necesidad de ‘formar’ más ‘agentes del orden’ cada año.