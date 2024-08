Los Pilatos del Congreso:Eduardo Salhuana y Alejandro Soto se tiran la pelota por la pensión vitalicia de Fujimori

ALEJANDRO SOTO Y EDUARDO SALHUANA, EXPRESIDENTE Y ACTUAL TITULAR DEL PARLAMENTO, SE LAVAN LAS MANOS SOBRE LA POLÉMICA PENSIÓN VITALICIA QUE RECIBE EL EXDICTADOR ALBERTO FUJIMORI

El primero dice que durante su mandato la Mesa Directiva no abordó ni aprobó el pedido del papá de Keiko, condenado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.

 En tanto que el flamante mandamás del Legislativo alega que, aunque la luz verde a beneficio se dio ya bajo su gestión, los trámites se iniciaron meses atrás, aludiendo a su antecesor.

El otorgamiento de la pensión vitalicia al ex-dictador Alberto Fujimori ha desatado un cruce de declaraciones entre el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el actua titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana. Ninguno de los dos parlamentarios de APP reconoce haber aprobado el pago mensual superior a los 15 mil soles, más beneficios adicionales, que se otorgó al exmandatario condenado por delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Soto, a través de un

comunicado en sus redes sociales, afirmó que su gestión no trató ni aprobó ningún beneficio para Fujimori, mientras que Sal- huana indicó que la solicitud se inició durante la presidencia de Soto y pasó por diversas instancias administrativas antes de ser oficializada.

Alejandro Soto, en una conversación con Infobae Perú, insistió en que, durante su mandato como presidente del Congreso, la Mesa Directiva no abordó ni aprobó el pedido de pensión para Fujimori. Soto explicó que, aun- que tenía conocimiento del pedido desde abril de 2024, en su gestión no se tomó ninguna decisión al respecto. Además, aseguró que las oficinas administrativas del Congreso no elevaron a su despacho las opiniones favorables sobre el pedido del exmandatario, sugiriendo que la responsabilidad recaería en la actual gestión de Salhuana.

Por su parte, Eduardo Salhuana, en una entrevista con Canal N, sostuvo que, aunque la aprobación final se dio durante su mandato, los trámites se iniciaron meses antes, insinuando que Soto pudo haber estado al tanto del proceso.

El conflicto ha generado reacciones en el Congreso, especialmente entre las bancadas de izquierda. Legisladores de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, encabezados por Sigrid Bazán, presentaron un recurso de nulidad contra la resolución que oficializa la pensión vitalicia de Fujimori, argumentando que va en contra de la Constitución.

DATO:BAZÁN manifestó en su cuenta de X que la

medida es inaceptable y contradice los principios de lucha contra la corrupción y los abusos de poder.