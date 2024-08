La Libertad: Falta de Energía Pone en Riesgo Expansión de Agroexportación

La incorporación de nuevas hectáreas ( ha ) de cultivo, principalmente destinadas a productos de agroexportación en La Libertad, está en riesgo de estancarse. La Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible ( ADAS ), que agrupa a empresas agroexportadores y a propietarios de terrenos de las primeras etapas el proyecto Chavimochic, alertó sobre esta amenaza. De qué se trata. Yuri Armas, director de ADAS, que congrega a empresas como Camposol, Viru, Sol de Laredo, Mission Produce, Casa Grande, entre otras, detalló que no hay suficiente energía eléctrica en los valles de Virú y Chao -donde están ubicadas las primeras etapas del proyecto de irrigación Chavimochic- para ampliar la frontera agrícola y generar puestos de trabajo. De esta situación están siendo afectadas cerca de 28 empresas agroexportadoras con 26,200 ha de campos cultivado, con la opción de ampliar la frontera agrícola a 18,000 ha más, lo que generarían 80,000 puestos de trabajos adicionales, explicó a Gestión. Ante ello, señaló la urgente necesidad de que el Estado tome decisiones para invertir en la distribución eléctrica, actualmente a cargo la empresa estatal Hidrandina.

Lamentablemente los recursos generados por esta empresa se dirigen a Lima, lo que impide el retorno para inversiones a nivel local. El gran problema que arrastra es que no dispone de los presupuestos necesarios para atender la demanda tanto de la población como de las empresas, que son generadoras de empleo, afirmó. En este contexto, consideró fundamental acelerar los procesos para la construcción de la nueva subestación Virú, un proyecto en desarrollo desde hace cinco años. Nuestra capacidad de demanda no está siendo satisfecha, lo que nos obliga a generar energía eléctrica con grupos electrógenos, quemando combustible. Esto impide la expansión de las áreas sembradas, ya que en el desierto necesitamos bombear y rebombear agua, lo cual requiere energía. Además, en las plantas de procesamiento, no podemos ampliar las líneas de producción debido a las limitaciones en la carga de energía, lo que restringe la creación de puestos de trabajo y frena las inversiones, reiteró. La falta de electricidad también está afectando a la población de Chao y Virú, que suman cerca de 300,000 habitantes, que enfrentan problemas de calidad energética. En La Libertad, el crecimiento de la energía eléctrica se sitúa en torno al 6% anual. Cada año de demora representa un retraso del 6%, y este proyecto ya acumula un atraso de entre 5 y 6 años, destacó. Campaña agrícola y falta de competitividad. Los agroexportadores del norte todavía enfrentan diversos desafíos derivados del Fenómeno del Niño del 2023, debido a que algunos cultivos han sufrido efectos adversos debido a su desarrollo durante períodos de altas temperaturas.

Esto ha provocado problemas como frutas de menor tamaño o reducción en el peso de los cultivos. Específicamente para la palta no va ser un buen año el 2024, mientras que se espera una recuperación en la producción de arándanos, ya que su fase crítica de floración y cuajado ha ocurrido durante meses menos calurosos, manifestó. En términos de inversiones y expansión en áreas de cultivo, la preocupación principal es recuperar la competitividad del sector agroexportador, en opinión de Armas.

En los últimos años, a excepción del 2023, el crecimiento de las hectáreas cultivadas ha sido constante, alcanzando alrededor de 1,600 hectáreas adicionales anualmente. Sin embargo, para este año se prevé un crecimiento más moderado de entre 200 y 300 hectáreas, lo cual refleja una significativa desaceleración competitiva debido a factores gubernamentales. La empresas que integran ADAS proporcionan empleo directo a 140,000 personas aproximadamente, con una inyección de S 4,300 millones en sueldos y salarios. Ante ello, consideró fundamental aumentar las áreas de cultivo para poder generar más empleo.

