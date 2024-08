Procuraduría podría embargar la pensión vitalicia de Fujimori

Congresista Sigrid Bazán cuestiona la decisión del

Parlamento por atentar contra la Constitución ya que el exdictador fue condenado por corrupción y homicidio

 En tanto, abogado penalista Andy Carrión explica que la Procuraduría podría pedir el embargo del beneficio para cubrir la reparación civil que debe al Estado

ALBERTO FUJIMORI AÚN NO PUEDE CANTAR VICTORIA PORQUE PRESENTAN RECURSO DE

NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO QUE LE OTORGA SUELDO VITALICIO DE S/15,600

El abogado penalista Andy Carrión aseguró que la Procuraduría podría solicitar el embargo de la pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori para cubrir la reparación civil que debe al

Estado.

Según Carrión, la reciente aprobación de esta pensión, a pesar de las sentencias condenatorias contra Fujimori, no solo es ilegal, sino que abre la puerta para que estos fondos sean utilizados para saldar las deudas pendientes con el Estado peruano.

“Él va a recibir mensualmente 15,600 soles. Lo que puede hacer la Procuraduría es embargar o solicitar el embargo de estas cuentas mensuales para que vayan al cumplimiento de la reparación civil”, explicó Carrión.

Además, subrayó que, aunque el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski extingue la pena de prisión, no anula las sentencias condenatorias por delitos graves como homicidio calificado, secuestro agravado y usurpación de funciones.

Por ello, según la interpretación literal de la ley, Fujimori no debería recibir una pensión vitalicia, y cualquier ingreso podría ser embargado para satisfacer las obligaciones financieras pendientes con el Estado.

“Era un dictador” En esa misma línea, el exprocurador Anticorrupción Antonio Maldonado también afirmó que Fujimori no cumple con los requisitos legales para recibir una pensión vitalicia y señaló que su condición de expresidente constitucional es cuestionable debido al autogolpe de Estado en 1992.

“El otorgamiento de la pensión es irregular. La ley

promulgada por el propio Fujimori establece que solo los expresidentes constitucionales pueden recibir este beneficio. Fujimori dejó de serlo cuando lideró un autogolpe y gobernó como dictador”, destacó Maldonado.

En este contexto, la posibilidad de embargo de la pensión de Fujimori se presenta como una medida para garantizar el cumplimiento de la justicia y las reparaciones civiles adeudadas.



Sigrid Bazán anuncia que bancada de Bloque Democrático presentó recurso de nulidad contra ilegal pensión vitalicia a Fujimori

La congresista Sigrid Bazán anunció que la ban- cada del Bloque Democrático Popular ha presentado un recurso de nulidad contra la resolución del Congreso que otorga una pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori.

A través de sus redes sociales, Bazán criticó duramente la decisión del Parlamento, argumentando que atenta contra la Constitución. “Desde la bancada rechazamos la pensión para el exdictador.

Por eso estamos presentando al Congreso un recurso de nulidad de la resolución que da pensión vitalicia al condenado por corrupción y homicidio: Alberto Fujimori Fujimori”, escribió la congresista.

El beneficio económico asignado a Fujimori asciende a S/15,600 mensuales, correspondiente a su mandato en el periodo de 1990 a 2000. Hasta la fecha, el expresidente no ha pagado la reparación civil por los delitos por los que fue sentenciado a prisión.

A principios de este año, el Congreso, con una abrumadora mayoría fujimorista, rechazó otorgar una pensión similar a Pedro Castillo debido a una acusación constitucional en su contra.

Sin embargo, pese a la existencia de una ley fir- mada por el propio Fujimori que prohíbe a presidentes sentenciados recibir este beneficio, el Parlamento aprobó la pensión para el exdictador.