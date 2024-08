Poder Judicial condenó a cinco años de pena suspendida a acosador de periodistas

En audiencia de proceso inmediato, el cual duró menos de 72 horas, el Poder Judicial condenó a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida contra el estibador Hialmar Laynes Sánchez, por incumplir medidas de protección a favor de periodista.

La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Molina, Emma Ruth Tambini Monge, encontró culpable al imputado por el delito de desobediencia a la autoridad al desacatar un fallo judicial que otorgó medidas de protección a favor de la denunciante Manuela Camacho.

Esta sentencia fue impuesta contra el imputado Hialmar Laynes Sánchez, luego de acogerse a la terminación anticipada al admitir su responsabilidad del delito de acoso sexual y amenazas contra una de sus víctimas.

El condenado deberá cumplir las reglas de conducta, no frecuentar lugares de dudosa reputación, no ausentarse, ni variar de domicilio, sin previa autorización del Juzgado, no viajar al interior o exterior del país sin autorización judicial, comparecer cada mes meses al control Biométrico de Lima Este para dejar su huella dactilar, no volver a cometer un delito doloso.

Además, la prohibición de comunicarse a través de llamadas telefónicas o mensajes amenazantes y de acoso de cualquier índole, por cualquier medio de comunicación a la persona de Manuela Camacho Jaramillo; así como la prohibición de acercarse a su domicilio, centro de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre la denunciante.

Asimismo, la prohibición de comunicarse a través de llamadas telefónicas o mensajes amenazantes y de acoso de cualquier índole, por cualquier medio de comunicación a cualquier otra persona y pagar una reparación civil d 3 000.00 soles, a favor de la Procuraduría Pública del Poder Judicial.

La magistrada advirtió que si no cumple con las reglas de conducta impuestas se le variará la pena suspendida por efectiva y se ordenará su internamiento al penal que disponga el INPE.

La resolución indica, que Hialmar Enrique Laynes Sánchez, pese a tener pleno conocimiento, de las medidas de protección a favor de Manuela Camacho Jaramillo, desobedeció y el 29 de Julio del 2024 y le remitió, mediante redes sociales, mensajes con amenazas de muerte; además de tomas fotográficas con contenido pornográfico a la agraviada.