“Herencia siniestra” llega a los cines este 8 de agosto

El querer reencontrarse con su familia hará que un joven se vea envuelto en una terrorífica historia

Para todos los amantes del terror llega desde este 8 de agosto, “Herencia siniestra” una película distribuida por Star Films que promete mantener al espectador al borde del asiento de principio a fin con un escalofriante desenlace de una trama intrigante y una atmósfera inquietante.

La cinta es dirigida con maestría por Gabriel Abrantes, conocido por su habilidad para tejer narrativas complejas con elementos visuales impactantes.

La película cuenta la historia de Edward, un joven que busca con ahínco sus raíces debido al secuestro que sufrió cuando aún era un bebé. Tras descubrir que su madre y hermano gemelo viven en Portugal, viaja junto a su novia Riley al país europeo. Aunque en un principio parece que es un conmovedor reencuentro familiar, lo que Edward no sabe es que está unido a su familia por un “secreto monstruoso”.

Poco a poco las cosas comienzan a volverse extrañas hasta que él y su novia descubrirán un macabro secreto de su madre que cambiará para siempre el entendimiento de su origen e identidad en una red de traiciones familiares.

En “Herencia siniestra” se pone de manifiesto cómo una madre puede estar tan obsesionada con la belleza que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso llevarla a cometer grandes crímenes.

“Fue increíble dirigir una película de terror. Me encantan las reglas, pero me gusta retorcerlo para convertirlo en algo perturbador y con el género del terror me sentí a gusto haciéndolo. Siempre he estado interesado en hacer películas que fueran de alguna manera surrealistas, perversas, que tuvieran como temática elementos fantásticos u oníricos, así como de transgresión psicosexual y social”, señala Gabriel Abrantes, cuyas películas han sido exhibidas y premiadas en festivales como la Quincena de Realizadores, la Semana de la Crítica en Cannes, la Berlinale, Locarno, la Bienal de Venecia y el Festival de Toronto.

Teniendo una villa portuguesa como telón de fondo, Abrantes no solo utiliza el entorno para crear una atmósfera opresiva y cargada de suspenso, sino que también juega con la psicología de los personajes, explorando los límites del amor familiar y la oscuridad que puede acechar bajo una apariencia idílica. El desenlace de la historia hará explotar de ansiedad a los espectadores cuando descubran cómo termina la trama de brujería, incesto y terror.

El reparto está conformado por Carloto Cotta, Brigette Lundy-Paine, Alba Baptista, Anabela Moreira, Rita Blanco, Sónia Balacó, Beatriz Maia, Nuno Nolasco, Ana Tang, Valdemar Santos y Linda Ferreira.

“Herencia siniestra” se estrena este JUEVES 8 DE AGOSTO de 2024 en las diferentes salas de cine de Perú.