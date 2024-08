Inepto canciller: Gonzáles Olachea aísla internacionalmente al Perú

MINISTRO DE RR.EE. hizo un papelón en su exposición ante el Consejo Permanente de la OEA el cual no aprobó la resolución que buscaba instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a publicar los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro

El ministro de Relaciones Internacionales, Javier González Olaechea, pasó momentos incómodos en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA llevada a cabo ayer miércoles 31 de julio en la ciudad de Washington (EEUU) al hacer una exposición sesgada y altamente ideologizada en la que no pudo sustentar su acusación infundada de fraude en el proceso electoral venezolano del 28 de julio pasado.

El canciller peruano más parecía un vocero de la oposición venezolana y tuvo una actitud nada di-

plomática. Encaró a los 11 miembros presentes del Consejo Permanente de la OEA que se abstuvieron de votar a favor del borrador de resolución que buscaba instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela

a publicar los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro: “es, en el fondo, una falta de voluntad para expresar una posición clara”, espetó el ministro peruano.

La actitud ofuscada y molesta del canciller González-Olaechea era notable. Primero exigió altamente que la votación fuera después de los debates. La presidencia le denegó ese pedido. Incluso, el delegado por Brasil criticó duramente al canciller peruano por ir contra las normas establecidas y exigir algo que no está contemplado. Incluso, sin mostrar ninguna prueba que sus- tenten sus declaraciones, el ministro dijo: “El principio de primacía de la realidad nos dice que Edmundo González tiene al día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales a su favor. El señor Maduro no podrá mostrar su victoria”.

En medio de su discurso, una mujer indignada por el gobierno de facto de Dina Boluarte gritó en el lugar de sesiones frases como “libertad para el presidente Castillo”, “Dina asesina”, lo que generó una evidente molestia en el canciller quien solo se limitó a decir que fue “la presidente asumió de acuerdo a la Constitución peruana”.

Al término del discurso de González-Olaechea, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders, defendió el derecho de los países miembros a votar según su criterio y ningún representante pue- de amenazar ni obligar a ningún país a hacer lo que Perú exige. Con fuertes palabras Sanders dijo: “Por prime- ra vez en nuestra organización, un ministro ha hablado más que cualquier delegación conjunta. […]

Los países tienen derecho a votar como deseen, incluida la abstención y el voto en contra de una resolución. Cada Estado miembro ha votado según las circunstancias en las que se encuentra, sin acusaciones ni amenazas”.

El canciller dejó en ridículo al Perú. Una vez más, ministros de Dina Boluarte hacen quedar muy mal a nuestro país y la actitud de este canciller nos está aislando diplomáticamente dañando terriblemente la reputación del Perú y los peruanos.

VOTACIÓN

La resolución sobre Venezuela fue respaldada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinám y Uruguay.

Se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barba- dos, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía. No participaron en la sesión Dominica, México, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, además de Venezuela, ausente desde hace tiempo.

Esto es, un organismo del que Venezuela no es parte pretendía decirle a Venezuela qué hacer. Afortunadamente no prosperó la resolución injerencista.