No hay fraude: Nicolás Maduro ganó limpio las elecciones

A pesar de la transparencia del proceso electoral venezolano y la presencia de observadores internacionales, varios gobiernos de la región alineados a los mandatos de Estados Unidos han expresado su desacuerdo con los resultados, en lo que algunos analistas consideran una injerencia en la soberania de Venezuela.

En un clima de paz y con una significativa participación ciudadana, Venezuela celebró sus elecciones ñ presidenciales este domingo 28 de julio, resultando en la reelección del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las primeras horas de este lunes.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció los resultados preliminares basados en el escrutinio del 80% de las mesas electorales instaladas en todo el país. Según estos datos, el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, obtuvo una victoria contundente con el 51.20% de los votos, lo que se traduce en 5,150,092 sufragios a su favor.

Un aspecto destacable de estas elecciones fue el nivel de participación ciudadana. El CNE informó que aproximadamente el 59% del padrón electoral acudió a las urnas, lo que demuestra el compromiso de los venezolanos con el ejercicio democrático y su interés en decidir el futuro del país.

El segundo candidato más votado fue Edmundo González, quien obtuvo 4,445,978 votos, equivalentes al 44.2% de los sufragios. Los otros ocho aspirantes que participaron en la contienda electoral lograron en conjunto 462,704 votos, representando el 4.6% de los votos emitidos.

La jornada electoral se extendió desde las 06:00 hora local hasta las 18:00, permitiendo una amplia ventana de tiempo para que los ciudadanos pudieran acudir a las urnas.

El extravagante mandatario argentino llegó al extremo de convocar abiertamente un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro: “Argentina no va a

reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”. Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, quien hace una década apoyaba el proceso bolivariano, calificó

los resultados como “difíciles de creer”, exigiendo una transparencia que, según los observadores internacionales presentes, ya fue evidente durante todo el proceso electoral.

Una vez más Boric se muestra como un peón fiel de los Estados Unidos. Otro alineado a los intereses yanquis es el canciller peruano, Javier González-Olaechea, quien anunció el llamado a consulta del embajador de Perú en Venezuela, en una medida que ha sido criticada como precipitada y carente de justificación diplomática.

Es importante destacar que ninguno de estos gobiernos ha presentado evidencias concretas de irregularidades en el proceso electoral venezolano y lo único que logran con estos mensajes de zozobra es solo aumentar la polarización y el odio entre venezolanos e iberoamericanos.

Analistas políticos señalan que estas reacciones

INJERENCIAS IMPERIALISTAS

Los gobiernos de Argen- tina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay han solicitado una “revisión completa de los resultados” y anunciaron que pedirán una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA. Esta acción coordinada ha sido criticada por observadores independientes como un intento de desestabilización alineado con los intereses de Estados Unidos en la región. Ante ello, el Gobierno de Venezuela ha decidido soberanamente expulsar a todo el personal diplomático de las misiones de estos 7 países en su territorio y de la misma manera retira su personal diplomático de dichas naciones.

El presidente argentino, Javier Milei, se adelantó incluso al anuncio oficial de los resultados, declarando en redes sociales en su lenguaje vulgar típico: “Dictador Maduro, afuera!!!” (todo en mayúsculas), y afirmando sin pruebas que había una “victoria aplastante de la oposición”. Estas declaraciones han sido calificadas como irresponsables y faltas de fundamento por expertos en derecho internacional.

En una santa alianza, fujimoristas, caviares y liberales se han unido contra Nicolás Maduro y se suman a la narrativa de los países alineados al imperialismo yanqui. Analistas políticos señalan que estas reacciones parecen seguir un patrón de deslegitimación de gobiernos izquierdistas y no alineados en la región, reminiscente de lo ocurrido en Perú con Pedro Castillo en julio de 2021, cuando la derecha arguyó un fraude que jamás pudo demostrar, y su posterior derrocamiento en diciembre de 2022 luego de un golpe de Estado perpetrado por el Congreso y supervisado por el imperialismo gringo.

Muchos ahora gritan “fraude”, pero como señaló el periodista Santiago Mayor “el chavismo perdió su primera elección en el referéndum de 2007.La votación salió 50.65% a 49.34%. Chávez reconoció la derrota de inmediato.” Sin embargo, la oposición “siempre que perdió denunció fraude y pidió la intervención yanqui.” Esto es, quienes dicen ser democráticos no aceptan re-

sultados democráticos: “Pero los antidemocráticos son los chavistas”, sentencia Mayor. Incluso, en comicios re- cientes, los del 2015, para elegir a los miembros de la

Asamblea Nacional, bajo el mismo sistema electoral de hoy, le ganó la oposición a Maduro. Pero en aquellas vo- taciones no hubo fraude según la oposición, para la oposición ahí sí el sistema electoral funcionaba de maravilla. Lo que nos lleva a pensar en el siguiente silogismo: “Si gana la oposición, es democracia; si gana Maduro, es fraude.” Así parece funcionar el pensamiento simplón de quienes se aferran a negar la realidad material.

Por su lado, bajo esa misma línea crítica, el actor radicado en Bogotá, Diego Velez dijo en su cuenta de X que “Se llama Democracia Burguesa porque sólo es democracia si gana la burguesía. Si ganan las clases populares, es dic- tadura”.

Se sumó a este mismo argumento, el influencer Paco Arnau evidenciando “el eterno déjà vu”. Para el analista español ““Democracia” es cuando gana el candidato que apo- ya EEUU” y ““Dictadura” es cuando pierde el candidato que apoya EEUU. Así en Venezuela y en todo el mundo.” Además, se puede constatar la doble moral de los que insisten en fraude sin prueba alguna en el simple hecho de que muchos de esos indignados no se indignaron cuando a Venezuela le impusieron desde los Estado Unidos hasta 930 sanciones políticas que implican un bloqueo real a su economía, lo que explica en gran parte la crisis económica y humanitaria de 2017-2018 y la consecuente diáspora venezolana.

El analista político peruano Abraham Valencia criticó a quienes se creen sin más lo que dicen los medios de propaganda del imperialismo burgués: “Los medios nos han mal acostumbrado a creer que es fraude cuando gana el candidato que no nos gusta, así no tengamos evidencias.” Recordó el golpe de Estado en Bolivia en 2019 cuando las fuerzas armadas y la usurpadora Jeanine Añáez desconocieron los resultados electorales que le dieron la victoria a Evo Morales.

Por último, el politólogo Juan Carlos Monedero sostuvo que “en cuanto se coteje el resultado de las mesas con lo contabilizado por el CNE, se verá que es imposible falsear el resultado y que los datos coinciden.” Y concluye el político español: “Si hubiera sido otro país, se habría confiado en el CNE, pero como es Venezuela, se le exige lo que no se exige a ningún otro país.”

GANÓ MADURO, GANARON LOS BRICS

Para el economista y politólogo español Santiago Ar- mesilla Conde “más que una victoria de Nicolás Maduro, es una victoria de los BRICS”, el bloque económico político que hace de contrapeso al G7. Siendo Venezuela la mayor reserva de petróleo en el mundo, los BRICS están muy interesados en tener una “mayor capacidad de acceso al petróleo venezolano”, señala Armesilla.

Por ello, porque lo geopolítico es la verdad política, es que los países de los BRICS han saludado a Maduro por su victoria electoral.

Así, la República Popular China, la cual mantiene es- trechos lazos con Venezuela, felicitó este lunes a Nicolás Maduro por su reelección y señalaron que “China está dispuesta a enriquecer la asociación estratégica” con el país iberoamericano, como indicó un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores. También felicitó a Maduro el presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país es un aliado tradicional del chavismo, y señaló que las relaciones entre ambos países “constituyen una asociación estratégica” y confía que se desarrollen “en todos los ámbitos”. Otro país no alineado al imperialismo yanqui como lo es Irán dijo por medio del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en su cuenta de X (antes Twitter): “Felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano”. Y no podía faltar Cuba, país que lleva más de medio siglo resistiendo ante las criminales sanciones económicas estadounidenses que generan un bloqueo a la isla: “Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones”, celebró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en X.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo: a Maduro “nuestro Homenaje y Saludo, en Honor, Gloria y por Más Victorias”. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también saludó que “se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”.

Por último, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro por “su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante Hugo Chávez”.

VLADIMIR CERRÓN

FELICITA A MADURO

El líder socialista más famoso y buscado del Perú, el ya conocido “prófugo” Vladimir Cerrón, secretario general del partido marxista-leninista Perú Libre, lanzó un comunicado oficial felicitando a Nicolás Maduro por su limpia victoria.

El comunicado de Perú Libre mostró su apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana resaltando la “resistencia” de Venezuela frente a las sanciones criminales de los EEUU: “El triunfo de la Revolución Bolivariana, a pesar del inhumano bloqueo impuesto con 930 sanciones, es la expresión de un pueblo consciente de que su dignidad histórica es más importante que los bienes materiales, pese a las más duras condiciones impuestas”. “Todo hombre o partido de izquierda debe mantener una postura coherente a favor de la revolución mundial, sin ambigüedades, sin cálculos políticos, ni oportunismos grupales. Una revolución no requiere de tibios o de quienes esperan que los cambios se den por inercia, necesita de gente con iniciativa para crear las condiciones llegado el momento de las definiciones”, se lee en el comunicado que lleva la firma del Dr. Cerrón. “Nuestro partido ratifica su firme voluntad y su deber de acompañar al movimiento revolucionario bolivariano en cualquier etapa de su desarrollo, por lo mismo que augura éxitos al pueblo de Venezuela, quien ha electo su derrotero, la misma que debe respetarse”, concluyó el comunicado del partido del lápiz.