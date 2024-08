María Belén Bazo sigue en carrera en Vela de los Juegos Olímpicos París 2024

La velerista peruana María Belén Bazo realizó ayer miércoles, su tercera jornada de competencia en la Marina Marsella, por la modalidad windsurf femenino de los Juegos Olímpicos París 2024. Nuestra compatriota, se ubica en este momento quinta en la general, luego de 11 pruebas, quedando cinco regatas (12,13,14,15 y 16) para hoy jueves y completar las 16.

Se llevaron a cabo cuatro regatas y Bazo logró mejores resultados en las tres últimas, las que le permitieron ocupar el lugar antes mencionado de la clasificación general. Si concluye esta etapa entre las diez primeras tripulaciones, pasará a la instancia de cuartos de final.

“Gracias por el apoyo del Perú. Estamos mejorando, hicimos una maratón que fue anulada y eso me sirvió porque no estuve bien, pero luego en las regatas que hice he ido mejorando y eso me da ánimo para el final de las jornadas. Hay que estar muy concentrada y enfocada para lograr buenos resultados”, dijo María Belén.

OTRAS DEPORTISTAS

Por su parte, Inés Castillo jugó su segundo partido por el grupo J de Bádminton Femenino de los Juegos Olímpicos París 2024 ante Aya Ohori de Japón y perdió 2-0. El primer set se lo quedó por 21-12 y en el segundo ganó 21-8, en un total de 34 minutos de acción.

Finalmente, las hermanas Alessia y Valeria Palacios en Remo, se ubicaron en la modalidad de LW2X en el 2do puesto en la Final C, con lo que terminan en el puesto 14 sobre las 16 tripulaciones clasificadas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Esta posición es histórica para el remo femenino nacional, y no podrá repetirse al menos en esta modalidad, ya que son los últimos JJOO donde estamos viendo remar a los peso ligero indica la Federación Peruana de Remo.