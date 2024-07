María Belén Bazo se ubica cuarta en la general de Windsurf de París 2024

By

Por buen camino. La deportista peruana María Belén Bazo ,culminó su segundo día de competencia de Vela en la modalidad de IQFoil femenino de París 2024, y tras las primeras siete regatas, se ubica en el cuarto lugar de la tabla general. La misma se realizó ayer lunes, luego de que el domingo el clima no permitiera que se diera inicio como estaba previsto.

Ayer Bazo, destacó al ubicarse en el cuarto lugar en las dos primeras regatas. Se efectuaron en total cinco regatas más. En la tercera, María Belén llegó en el cuarto lugar, en la cuarta fue duodécima, en la quinta séptima, en la sexta duodécima y en la séptima fue octava, con lo que lleva 43 puntos.

Con estos resultados, la peruana es cuarta en la tabla general y su competencia continuará hoy miércoles, en el que están programadas cinco regatas más. Cabe indicar que de los 24 participantes, el primer puesto pasa a la final, el segundo y tercero a las ‘semis’, mientras que del cuarto al décimo lugar disputarán los cuartos de final.

En cuanto al surfista Alonso Correa, que debió participar ayer buscando su pase a semifinales en el surf, ante el japonés Reo Inaba, tendrá que esperar la reprogramación de la misma, debido al mal tiempo en Teahupo’o, Tahití. Os organizadores no han dado una fecha definitiva.

Por su parte, la deportista de Remo, Adriana Sanguinetti, quedó quinta en la primera serie de cuartos de final de scull femenino individual y ahora competirá en la semifinal C D en el marco de los Juegos Olímpicos París 2024 hoy 31 de julio.



Mientras que en el impresionante escenario de La Chapelle Arena, nuestra deportista de Bádminton, Inés Castillo, cayó ante Arin Naslihan de Turquía 16-21 y 17-21 por el grupo J de la rama individual femenina de los Juegos Olímpicos. Nuestra atleta vuelve a competir este miércoles 31 de julio ante Aya Ohori de Japón (no antes de las 8:40 a.m. hora peruana, 3.20 de Francia).