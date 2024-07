Vamos de nuevo

Marleny Portero

Congresista de la República

Desde el primer día, cuando me enteré que sería congresista gracias a la votación y confianza depositada por la región Lambayeque, me propuse siempre darles visibilidad a temas pocos escuchados. Tras 3 años, 1095 días, 26 mil 280 horas en el Parlamento puedo asegurar que vamos paso a paso poniendo nuestro granito de arena para acortar esas brechas.

Durante el periodo 2023-2024 que termina, desde mi despacho he presentado alrededor de 20 iniciativas legislativas, en la que puedo destacar el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo y que está listo para su debate en el Pleno del Congreso, para evitar que trabajadores diagnosticados con cáncer sean despedidos; además de la gestión que realizamos para la promulgación de la guía práctica en favor de los pacientes con diabetes tipo 1.

Adicional a mi función legislativa, en este periodo parlamentario hemos articulado más de 1 500 acciones en favor de los 38 distritos de la región Lambayeque, algunas vienen en camino, otras ya están ejecutándose como la iluminación en diversos caseríos del distrito de Salas, el alcantarillado en los cuatro distritos de la provincia de Chiclayo, hemos contribuido a destrabar proyectos de inversión en favor de la educación, la salud, la agricultura, el desarrollo económico, vías de comunicación, entre otros.

En estos 3 años, confesión de parte, no he dejado ni un instante de incidir en la atención de las personas con discapacidad. Desde hace 30 años trabajo por ellos y ser congresista no me ha privado de seguir articulando y legislando en favor de esta comunidad; así, muy pronto, el 1% en el presupuesto de los gobiernos subnacionales será invertido en favor de ellos.

Hoy iniciamos una nueva etapa, con nuevos retos y con el mismo objetivo, de construir un país con más oportunidad para todos.