Yahaira Plasencia pasa roche: NO cantó junto a puertorriqueño Wisin y Sergio George dice “Es una artista emergente”

El reconocido productor musical admitió que la cantante peruana no está al nivel del puertorriqueño. “La Patrona miente al decir cantó al lado de Wisin en la canción “La vida es una fiesta”

Se subió al carro en patines. Al parecer Yahaira Plasencia, se encuentra desesperada por alcanzar su carrera internacional que la lleva a ‘mentir’ que cantó a dúo con el reconocido cantante puertorriqueño Wisin en la canción “La vida es una fiesta” en colaboración con Sergio George y que aparentemente, era un feat. con Yahaira Plasencia.

Tras la revelación de la portada del sencillo, los fans se mostraron desilusionados pues la salsera fue ‘excluida’ y ahora indican que solo ‘habría hecho los coros’.

Usuarios en redes sociales se mostraron inconformes con el resultado de la canción e indicaron que, aparentemente, Yahaira Plasencia solo habría hecho los coros de la canción y que por eso no está incluida como intérprete del tema junto a Wisin.

Y es que, desde hace unas semanas, se venía especulando sobre el supuesto nuevo tema de Yahaira Plasencia con Wisin pues se entendía que sería una colaboración para un nuevo álbum de Sergio George.

“Ataca Sergio: Urban Salsa Sessions” será la nueva producción de Sergio George que combinará melodías de salsa y ritmos urbanos inmersivos. Pero, ¿Qué pasó con Yahaira Plasencia?

Sergio George explicó las razones por las cuales Yahaira Plasencia no llegó a colaborar oficialmente con el cantante puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido artísticamente como Wisin. Este miércoles 24 de julio, el reguetonero estrenó la canción “La vida es una fiesta”, que incluye algunos arreglos vocales de la artista peruana, aunque no se la menciona en los créditos.

Ante las dudas de los usuarios, quienes esperaban una participación más destacada de Yahaira Plasencia o, al menos, que apareciera en las fotos promocionales, la cantante de salsa aclaró por qué no figura como colaboradora en dicha canción:

“Es una canción de Wisin, que está en el álbum de Sergio George. Él está haciendo un álbum con la colaboración de varios artistas. Por eso le digo a mis fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin, pero la canción empieza con mi voz”, expresó la salsera en el programa ‘América Hoy’, donde aseguró que no está molesta con Sergio George por no haberle dado un papel más importante.

Sergio George dio su versión

Al finalizar el programa matutino, Yahaira Plasencia y Sergio George realizaron una transmisión en vivo en Instagram. Allí, el productor musical resaltó que la peruana interpretó partes importantes de “La vida es una fiesta”, pero explicó que su nombre no fue incluido como colaboradora oficial porque no es conocida en el extranjero.

“Ella cantó dos ganchos e hizo segunda voz con Wisin, y cantó un verso ella sola. Pero siempre se explicó que a Yahaira la estábamos presentando como una artista invitada, una artista en desarrollo, pero nunca para estar a la par de Wisin y conmigo. No creo que haya sido correcto para Wisin ponerla a ella, que es una artista emergente para este mercado, con un artista mundial”, manifestó el empresario.

Por otro lado, Sergio George reconoció que fue él quien invitó personalmente a Yahaira Plasencia para participar en la canción, no Wisin. “Él quiso hacer una canción conmigo, entonces yo metí a Yahaira para que apoyara, porque hacía falta una voz femenina para darle descanso a Wisin, y también para darle más exposición […] Nunca se dijo que sería un featuring con ella”, sostuvo.

Al escuchar sus palabras, Yahaira Plasencia no dudó en agradecer al productor musical por pensar en ella como primera opción. “Son artistas top urbanos mundiales, él me dio la oportunidad de estar en la canción. Tenía que aprovechar y eso es lo que estoy haciendo […] Esto pone a Perú en el mapa”, manifestó.

Wisin no sabía de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia reveló que Wisin no la conocía, incluso no estaba enterado de que en Perú se había formado toda una fiebre salsera.

“Wisin no me conocía, no sabía que en el Perú se hacía salsa, no conocía nada; aquí en Estados Unidos es otra cosa”, aseguró.