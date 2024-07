Fuerza Popular desplaza a APP y pone a Patricia Juárez para presidir el Congreso

By

En las vicepresidencias irían Eduardo Salhuana (APP), Alejandro Cavero (Avanza País) y la última silla se la disputan Perú Libre y Somos Perú.

 Con fujimoristas en el control del Legislativo, Nelson Shack podría seguir en la Contraloría, mientras Fiscal de la Nación y titular del JNE estarán en la mira.

Pese a que Alejandro Soto, hasta el último viernes, era la carta del Bloque Democrático para la reelección como presidente del Congreso de la República, la bancada de Fuerza Popular (FP), dirigida por Keiko Fujimori, decidió -el lunes por la tarde- que Patricia Juárez sea la nueva titular del Parlamento. De esta forma traicionaron a los apepistas que tenían esa expectativa y ahora el fujimorismo ostentará todo el poder dentro del Legislativo.

Este acuerdo se lo habrían hecho saber a Richard Acuña, quien es la cara visible de Alianza Para el Progreso (APP) en estas negociaciones. Los nexos de Keiko Fujimori con los apepistas siempre son Luis Galarreta y Miguel Torres.

Tras ello, ayer, los apepistas habrían optado porque Eduardo Salhuana sea su carta para una vicepresidencia en la Mesa Directiva, dejando de lado a Lady Camones, pues existirían más audios en su contra, además del caso de una asesora fantasma que está en la mira del Ministerio Público, que podría abrir una investigación en cualquier momento.

ESTRATEGIA

La decisión de los fujimoristas no solo busca obtener el control absoluto del Congreso, sino que tendría como fin estratégico que Patricia Juárez asuma la Presidencia de la República ante una eventual vacancia de Dina Boluarte. Los “naranjas” buscarían mantener a Nelson Shack en la Contraloría General de la República, quien

viene realizando acciones contra la mandataria, como el reporte de su eventual desbalance patrimonial.

Con Fuerza Popular en. la Presidencia del Congreso, el plan también es apresurar las denuncias constitucionales contra el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, además del titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

Por otro lado, la posibilidad de que Fuerza Popular

tenga el control del Parlamento habría dividido a la bancada de APP, que no votaría por Juárez. También ha trascendido que muchos congresistas de provincias, que estaban dispuestos a respaldar a Soto, se echarían para atrás.

Asimismo, varios congresistas de las bancadas del Bloque Democrático no estarían dispuestos a respaldar con sus votos a una Mesa Directiva encabezada por Fuerza Popular, pese a que existirían acuerdos entre sus líderes. Hasta ahora se conoce que Ale- jandro Cavero es la carta de Avanza País y solo falta- ría definir si los acompaña Perú Libre o Somos Perú