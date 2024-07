César Aguilar Surichaqui:candidato a Contralor de la República cuenta con una peligrosa hoja de vida

El congreso entre gallos y medianoche quieren elegir a Aguilar Surichaqui

Al parecer el candidato a la Contraloría General de la República, Cesar Aguilar Surichaqui, sería el movimiento que estarían haciendo desde Palacio para poder blindar a la mandataria Dina Boluarte, así lo informó el programa periodístico Panorama, en el cual este candidato viene siendo cuestionado por el proceso sancionador contra el ex gerente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, por la compra de biodiesel, y fue la sala que presidia César Aguilar Surichaqui quien declaró nulo el proceso, pese a que la primera instancia lo sancionó porque encontró responsabilidades administrativas contra el ex gerente de Petroperú.

Pero gracias al hoy candidato de la mandataria Dina Boluarte este proceso volvió a foja cero, y al parecer esta decisión fue oportuna para la mandataria y a su vez para Cesar Aguilar Surichaqui cuyos caminos están direccionados a la Contraloría General de la República.

Candidato a Contralor de la República, César Aguilar Surichaqui, tendría una sospecha hoja de vida que pondría en peligro a la institución.

Johnny Sierra Calixto, quién pertenece al Colegio de Contadores Públicos de Lima, denunció también de la misma manera que Aguilar Surichaqui no debió pasar la evaluación curricular si las fechas que acreditan en la experiencia laboral donde fue gerente de Aguilar & Motta Asociados en el 2013, no cuadran porque según la información de la SUNAT la actividad de su buffet de abogado se inició recién en febrero del 2015.

Al parecer a los parlamentarios les urge que el actual Contralor de la República ya no siga en su cargo, ¿se sentirán en peligro?. También habrá algún parlamentario que tendría un desbalance patrimonial que no sabemos y por eso, habrán obviado el detalle de la acreditación de la evaluación curricular, acotó Jhonny Sierra Calixto, quién se desempeña también como experto en la evaluación de expedientes técnicos y curriculares desde hace más de 20 años en el sector público.

Johnny Silvera explicó el peligro que generaría de ser elegido por el congreso como nuevo contralor Aguilar Surichaqui.

EL DESBALANCE DE DINA O DEL CONTRALOR

Todo nació con la notificación de la Contraloría General de la República a la mandataria Dina Boluarte sobre un presunto desbalance patrimonial, y al parecer esta acción de la contraloría causó un temblor dentro de Palacio de Gobierno y como consecuencia después de 10 días el Ejecutivo presentó el proyecto que pondría en jaque a la Contraloría con la reducción de su capacidad operativa del 2% al 0.5% y de esta manera el control concurrente está en peligro, pero nadie lo objeta, ni lo harán porque ya el premier Gustavo Adrianzén salió en defensa de la mandataria.

Y si vamos a otro escenario el presidente del Congreso de la República solo dio a trámite la propuesta de la mandataria sobre el Contralor y la conformación de la subcomisión de elección, ¿pero? y el informe de INCO 2024 que dio a conocer la Contraloría nadie volteo a mirarlo, eso parece raro, al parecer el Congreso siente que el cogobierno con Dina Boluarte esta fuerte y que deben seguir así, pero este informe sobre el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional INCO 2024 involucra a la gran mayoría de partidos políticos que estarían fiscalizados con este control concurrente, explicó Jhonny Sierra Calixto

Hay que aclarar finalmente que él exponer este estudio del observatorio de la Contraloría no le ha gustado a ningún dueño o presidente de algún partido político que tiene actualmente gobiernos regionales, provinciales y distritales porque ya se avecina las próximas elecciones presidenciales y nadie quiere tener malas gestiones porque ya el peruano se cansó de estas gestiones improvisadas y que los grandes culpables son los partidos políticos, acotó el perito contable.