“Alejandro Soto hizo una pésima gestión con resultados negativos”

Excongresista Víctor García Belaunde señala que APP no tiene cuadros para la Mesa Directiva

Frente a la eventual postulación de Alejandro Soto como candidato de Alianza para el Progreso (APP) para su reelección como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que su gestión fue “inocua y con resultados negativos”. Por ello, afirmó que se necesita una renovación, “Nadie sabe qué pensaba (Soto) y qué quería. Nunca se manifestó ante problemas políticos graves que se presentaron durante su gestión.

Si su intención fue pasar desapercibido para evitar juicios y críticas, podemos decir que lo consiguió. Cuando cuelguen su cuadro en la galería de presidentes, tendrán que poner quién y cuándo fue presidente, porque nadie lo recordará. Esa será la única imagen y rastro de su paso por el Legislativo”, manifestó a La Noticia. “Creo que la falta de cuadros en APP y su afán de seguir de socios del Gobierno los hace insistir en que Soto siga de presidente. Además, pretender ser reelecto presidente del Parlamento sin parlamentar con pocos y nunca con la prensa refleja la conducta de un desubicado”, añadió.

Asimismo, cuestionó el hecho de que la bancada de APP pretenda tener en la próxima legislatura la presidencia de la Comisión de Presupuesto. “La Comisión de Presupuesto es la que dispone del presupuesto del Perú. Ser miembro de ella da opción a muchos congresistas ganapanes a ganarse alguito en el desempeño de esa función. A APP le interesa de manera especial presidirla porque le da poder para destinar recursos a los 300 gobiernos locales que presiden o gerencian. Y dándoles recursos, aunque no los necesiten, les asegura lealtades políticas y probablemente también negocios oscuros”, advirtió.

Dice que marcha con Verónika y Vizcarra fue un fracaso

Respecto a la marcha de protesta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en la cual participaron la excandidata presidencial Verónika Mendoza y el expresidente Martín Vizcarra, García Belaunde aseveró que fue un fracaso. “Fue una demostración de su escaso respaldo popular, una manifestación realenga.

Es una pena confirmar que la CGTP ya no mueve nada. Con su protesta ni siquiera puede hacer que renuncie un alcalde distrital. Y Vizcarra, que no tiene a nadie atrás, se ha querido colgar de esta minúscula militancia porque no tiene quién lo ampare”, añadió.