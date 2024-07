Tribunal de Curitiba ratifica anulación de procesos contra Marcelo Odebrecht

DE ESTA MANERA se anulan los actos judiciales relacionados con el empresario en el marco del caso Lava Jato

El Tribunal Federal de Curitiba ha confirmado la anulación de los procesos contra Marcelo Odebrecht, empresario brasileño vinculado al caso Lava Jato.

La decisión ratifica el fallo emitido el 21 de mayo por el magistrado José Antonio Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal (STF), quien declaró la nulidad absoluta de todos los actos judiciales realizados durante la operación anticorrupción.

Esta medida deshace las actuaciones comandadas por el ex juez federal Sergio Moro, quien lideró la operación Lava Jato desde su

corte en Curitiba, revelando una vasta red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.

El juez Toffoli respondió a un pedido de los aboga-

dos de Odebrecht, argumentando que el caso del empresario era similar al de otros ejecutivos cuyos juicios fueron anulados por irregularidades.

Según el magistrado, «ante el contenido de los frecuentes diálogos» entre Moro y el fiscal de Lava Jato sobre el empresario y las em- presas que presidía, «resulta clara la mezcla de la función

de acusación con la de juz- gar, erosionando las bases del proceso penal democrático».

Este fallo subraya las irregularidades en la rela- ción entre el juez y el fiscal, cuestionando la imparcialidad de los procedimientos.

Por su parte, Fernan- do Silva, abogado de Leo Pinheiro, destacó que esta decisión responde a una supuesta violación de los derechos fundamentales de Odebrecht. Silva aclaró que la anulación de los procesos no implica la inocencia del empresario, sino que reinicia los procedimientos judiciales desde cero.

Además, consideró que la resolución no tendrá un impacto significativo en los casos vinculados a Lava Jato en Perú, ya que Odebrecht es testigo de muy pocos casos en el país.

Esta anulación se suma a los golpes sufridos por el caso Lava Jato en Brasil, refreflejando la posibilidad de que situaciones similares puedan ocurrir en otras jurisdicciones.