Exigen que el contralor Nelson Shack rinda los resultados de su gestión

Triplicó el presupuesto y José Cueto dice que incrementó su personal de 3,000 a 4,000

El congresista José Cueto cuestionó la labor del contralor general de la república, Nelson Shack, de quien dijo que ha elevado enormemente el presupuesto de su institución y ha incrementado en 3,000 o 4,000 el personal, pero no hay resultados positivos en su gestión.

“Tendría que haber un balance que diga ‘esto hemos hecho y hemos conseguido esto’. No solamente dar un número, sino lo que se ha conseguido. Y aparentemente eso no ha dado resultado”, manifestó el parlamentario.

Por su parte, la secretaria de la Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría, Vanessa Jiménez, sostuvo que el contralor “asumió su gestión el año 2017 y la Constitución es clara, solo debe estar 7 años”. “Y esos 7 años se cumplen el 19 de julio del año 2024; el día de mañana (hoy) ya el señor Shack debía de estar retirándose. Si bien es cierto una ley le permite quedarse en tanto el Congreso designe a su sucesor, él perfectamente, en un acto constitucional, podría renunciar”, acotó.

Agregó que Shack, quien tiene un sueldo de 33,000 soles más bonos y gratificaciones, ha cometido omisiones serias en sus declaraciones juradas, como no consignar “sus remuneraciones con sus ingresos de la Universidad César Vallejo o sus otros ingresos por la Escuela Nacional de Control”.

Cabe señalar que la Contraloría triplicó en los últimos 7 años su presupuesto, que pasó de 564 millones, 071 mil con 028 soles a 1,657 millones, 186 mil, 261 soles. Shack es criticado, además, por no haber dado a conocer cuánto dinero recibió del 2 % del control recurrente, del cual no ha rendido cuentas; no realizar auditorías, pero sí servicios en los cuales no identifica responsabilidades, entre otros.

TIENE MÚLTIPLES CUESTIONAMIENTOS

Nelson Shack también es cuestionado por no haber gastado en su totalidad el dinero del control recurrente, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso su retorno a las arcas del Estado.

Además, la mayoría de los profesionales ingresados en los dos últimos concursos no tendrían experiencia en control, pero ganarían más que los que realizan el trabajo y son de planta. Por ello no participaría en control concurrente, con lo que se desnaturalizarían los contratos.

Se sabe que, en sus más de 94 años de existencia, la Contraloría General de la República siempre conformó equipos de control multidisciplinario.