Sabía artesana de 91 años es condecorada por Pensión 65 y el MIMP por su loable historia de lucha

Trinidad Maldonado transmite sus conocimientos en la elaboración de productos artesanales a las nuevas generaciones.

Dueña de una gran vitalidad y hermosa sonrisa, doña Trinidad Maldonado Grandez se ha convertido en un símbolo en el departamento de San Martín y un ejemplo para las nuevas generaciones, que ven en ella a una persona que ha superado con optimismo y resiliencia todos los obstáculos que se le han presentado en la vida.

Gracias a esa energía, esfuerzo y compromiso, la adulta mayor natural del distrito de Pachiza y también usuaria del programa Pensión 65, recibió diversas distinciones en Lima.

Este martes 16 julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) le entregó la condecoración “Orden al Mérito de la Mujer 2024”, en la categoría de ejemplo de vida, por su contribución en la promoción y protección de los derechos de las mujeres e igualdad de género.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de Pensión 65, realizó una ceremonia donde la nonagenaria fue agasajada y considerada como un emblema en la sociedad, por impulsar la revaloración de los adultos mayores, sus conocimientos ancestrales y contribuir con su cultura, mediante la elaboración de productos artesanales con fibras de palmeras.

Ejemplo de vida

“Tengo mi edad y aún no me llega la pereza, ese es el mensaje que le doy a todos mis vecinos. En todos lados me preguntan cómo me mantengo. La clave es no renegar, soy muy feliz con todo lo que me ha pasado. Hasta ahora, como saludable. Crio mis gallinas, ellas ponen huevos y con eso me hago mis ponches: bato los huevos, le pongo leche, cacao, y listo. Lo acompaño con un café, pero no los procesados, sino de origen natural”, declaró Maldonado con entusiasmo.

Doña Trinidad nació el 20 de noviembre de 1932, tiene 2 hijos, 5 nietos, 8 bisnietos, y un inmenso corazón dispuesto dar amor a todos los que la visiten en su distrito de Pachiza.

“Me encanta que me visiten, los más pequeños llegan a mi casa y conversamos. Les enseño valores, artesanías, y lo importante que es respetar a los abuelitos. Ellos me llaman mamita. Eso me llena de esperanza. Tanto así que en el 2019 fui elegida como la ‘Reina de Pensión 65’ en Pachiza. Todos en mi distrito me conocen; mi puerta siempre está abierta para recibir a alguien que quiera escucharme. Creo que una visita y un abrazo son grandes vitaminas para el alma”, afirmó.

Esfuerzo y dedicación

Maldonado Grandez recuerda con amor a sus padres, Samuel e Isaura, por enseñarle el valor del trabajo y la dedicación que uno debe tener para seguir adelante. “Nunca imaginé que me darían estos reconocimientos. Para mí es una tremenda alegría”, agregó.

Ángela Hernández, titular del MIMP, le entregó su premio y le agradeció por el papel que venía desempeñando. “Es un día muy especial para el país porque condecoramos a mujeres valiosas que se han desempeñado en diversos campos de la actividad humana y han sido exitosas”, resaltó.

Por su parte, Julio Mendigure, director ejecutivo de Pensión 65, enfatizó la importancia de revalorar el rol de los adultos mayores. “Trinidad es un ejemplo de que las personas que están en la edad dorada contribuyen en el desarrollo de la sociedad. La edad les ha quitado un poco de fuerza física, pero aún mantienen esa vitalidad que todos quisiéramos tener”, concluyó.

Doña Trinidad llegó a Lima para recibir las distinciones acompañada por el alcalde del distrito de Pachiza, región San Martín, Ing. William Velásquez Carranza, cuya comuna desarrolla la intervención Saberes Productivos de Pensión 65 que busca revalorar a los adultos mayores.