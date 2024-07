Por: Ana Huanachin, especialista en gestión pública

La implementación de la paridad y alternancia en el sistema electoral peruano ha representado un avance significativo en la búsqueda de la igualdad de género en la política. Como mujer comprometida con la justicia social y la representación equitativa, considero fundamental no solo celebrar estos logros, sino también reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que nos aguardan en las elecciones de 2026.

En los últimos años, Perú ha dado pasos importantes hacia la inclusión de las mujeres en la política. La aprobación de la Ley N.º 30996 en 2019, que estableció la paridad y alternancia progresiva en las listas electorales, fue un hito fundamental para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, la implementación efectiva de esta ley requiere un esfuerzo continuo y la vigilancia de todos los actores involucrados.

A pesar de los avances logrados, la paridad y alternancia enfrentan obstáculos significativos. La resistencia cultural y política sigue presente, y muchas mujeres se ven limitadas por estereotipos de género arraigados. La política peruana, tradicionalmente dominada por hombres, necesita abrirse a una participación más equitativa y justa. Es esencial que las mujeres en posiciones de poder no sean percibidas como una cuota obligatoria, sino como líderes capaces y competentes, con la capacidad de contribuir de manera significativa al desarrollo del país.

Las elecciones de 2026 representan una oportunidad única para consolidar la paridad y alternancia. Es crucial que las mujeres peruanas aprovechen este momento para fortalecer su presencia en la política y garantizar que sus voces sean escuchadas y respetadas. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de fomentar candidaturas femeninas y brindar el apoyo necesario para que estas mujeres puedan desempeñar sus roles de manera efectiva.

Para lograr una verdadera igualdad de género en la política peruana, es esencial la colaboración de todos los actores involucrados, incluyendo el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Solo así podremos construir una democracia inclusiva y representativa. Sin embargo, es lamentable que la presidenta Dina Boluarte, sumida en desaciertos sociales durante su gestión, no haya estado a la altura de estas expectativas, fallando en promover y defender efectivamente la paridad y alternancia.

Es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que este avance no se detenga y que las mujeres puedan participar plenamente en la vida política del país. Con determinación y esfuerzo colectivo, podemos lograr que la paridad y alternancia sean una realidad en todas las esferas del poder político en Perú.