Gobierno de Dina Boluarte condena atentado contra Donald Trump

Disparos durante un acto de campaña de Trump en Pensilvania

El Gobierno de Dina Boluarte emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el intento de asesinato contra el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña electoral. Además, expresó sus condolencias por la persona que perdió la vida en estos incidentes.

En el mismo comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano formuló votos por la pronta recuperación tanto del candidato presidencial como de las demás personas que resultaron heridas en el evento que se llevó a cabo en Pensilvania.

Su oponente en la contienda electoral, Joe Biden, también se pronunció al respecto. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) indicó que “no hay lugar para este tipo de violencia en los Estados Unidos”.

“Me han informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información”, escribió el exjefe de Estado.

Otro de los exfuncionarios en pronunciarse fue el también expresidente Barack Obama. “La violencia política no tiene cabida en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué ocurrió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no resultara gravemente herido, y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”, indicó.