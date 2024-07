Lorena Costa: Inspiración peruana en las aguas de Manhattan

Se prepara para nadar 48 km y dar la vuelta a la isla de Manhattan, en busca de completar la prestigiosa Triple Corona de natación

Lorena Costa Bedoya, a sus 39 años, es un ejemplo de dedicación y perseverancia. Después de completar tres veces la travesía del Olaya, los 22 kilómetros entre Chorrillos y La Punta, se prepara para enfrentar un nuevo y monumental reto: dar la vuelta a la isla de Manhattan.

Este 23 de julio, Lorena nadará 48 kilómetros, acompañada solo de un kayak para su seguridad, en un desafío personal que no solo busca la superación física, sino también mental.

Su meta es formar parte del exclusivo grupo de nadadores que han logrado la Triple Corona de natación, una hazaña que incluye cruzar el Canal de la Mancha y nadar desde la Isla Catalina hasta Los Ángeles.

Hasta la fecha, solo dos peruanos, Gustavo Lores y Eduardo Collazos, han alcanzado este logro, y Lorena está decidida a unirse a ellos.

Lorena se despierta todas las madrugadas a las cinco en punto para entrenar en la piscina de planeta Aqua con su entrenadora Giuliana Belaunde hasta las ocho. Luego, se dirige a su trabajo, demostrando que la disciplina y la organización son claves en su vida.

El mar es su hábitat natural

Complementa su entrenamiento acuático con ejercicios de fuerza en el gimnasio, una rutina que considera fundamental para soportar las largas horas de natación. Lorena sabe que su preparación no es solo física; la fortaleza mental juega un papel crucial.

Enfrentar las impredecibles corrientes y condiciones climatológicas durante sus travesías requiere una mente enfocada y resiliente. Su mantra es simple pero poderoso: “Voy a terminar porque me he preparado y he entrenado. Hago esto porque quiero, nadie me obliga, me gusta y yo puedo porque para eso entreno”.

A pesar de no contar con el apoyo del gobierno, Lorena ha encontrado en la empresa privada un respaldo esencial para sus competencias. Cada participación representa una inversión considerable, aproximadamente 12 mil dólares, que cubre inscripciones, traslados y entrenamientos. Aun así, su motivación es inquebrantable.

Inspirada por los logros de Gustavo Lores y Eduardo Collazos, Lorena aspira no solo a completar la vuelta a Manhattan, sino a seguir adelante con la Triple Corona.

Su plan es claro: al regresar a Lima en agosto, buscará asegurar un cupo para nadar en Catalina el próximo año y finalmente, en 2026, enfrentar el Canal de la Mancha.

Con temperaturas que varían desde los confortables 19 grados de Manhattan y Catalina, hasta los fríos 15 grados del Canal de la Mancha, Lorena sabe que cada desafío requiere una preparación específica.

Pero su determinación y pasión por la natación la impulsan a seguir adelante, representando al Perú con orgullo y demostrando que los límites están para ser superados.