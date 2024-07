La salud en emergencia:Crisis de desabastecimiento de medicamentos golpea a pacientes

 Desabastecimiento en varios hospitales del país pone en riesgo a pacientes que sufren diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras enfermedades.

 No hay agujas ni sueros en regiones como San Martín y Federación Médica de Piura anuncia un paro de labores para los días 17 y 18 de julio .

La decana del Colegio Químico Farmacéutico

(CQF) de Lima Metropolitana, Ivón Yatas, expuso la grave situación de desabastecimiento de medicamentos en Perú, la cual está afectando a pacientes con condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, VIH y tuberculosis.

EN TODO EL PAÍS

Yatas señaló que esta problemática no solo se presenta en Lima, sino que también ha sido reportada por colegios profesionales y otras regiones del país. Subrayó que la expectativa de un país debería ser asegurar un trato justo, equitativo y oportuno a los pacientes, sugiriendo que el Gobierno del Perú debería mirar a otros países con sistemas sanitarios robustos.“Creo que no hay quen ormalizar lo que no es correcto, porque aquí pensamos que hacer largas colas para tener una cita, para que nos atiendan, es lo más normal; y que, lamentablemente, me cuesta decirlo,aquí en el Perú estamos estirando la mano para que nos brinden una atención oportuna”, declaró Yatas.Asimismo, descartó que su crítica esté dirigida a una gestión específica del Minsa, afirmando que desde el Colegio Químico Farmacéutico de Lima Metropolitana buscan poner el tema “en la mesa” para que se tomen acciones frente a este problema que se agudiza año tras año. Criticó la reciente transferencia de aproximadamente 100 millones de soles por parte del Minsa para que los hospitales compren medicamentos,señalando que comprar en pequeñas cantidades incrementa los costos y reduce el número de medicamentos adquiridos.En regiones como San Martín, el desabastecimiento es crítico, con hospitales como el de Tarapoto operando con solo un 64% de abastecimiento de medicinas.

Esta situación ha llevado a que los pacientes deban costear sus medicamentos y servicios fue- ra de los centros de salud estatales. La región de Piura enfrenta una situación similar, con un notable desabastecimiento de antibióticos y otros medica-

mentos esenciales.

DATO:LA FEDERACIÓN MÉDICA

de Piura ha anunciado un paro de labores para los días 17 y 18 de julio en protesta por este problema y otras demandas no atendidas por el gobierno de Dina Boluarte.