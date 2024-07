Matrimonio por conveniencia: Fuerza Popular forma alianza con César Acuña

Pretenden que Alejandro Soto siga al mando de la Mesa Directiva para imponer la agenda legislativa.

 Quedarían desembarcadas Lady Camones y Patricia Juárez, quienes ya se frotaban las manos.

Unión contra natura. El grupo parlamentario Fuerza Popular se siente más que cómoda con la presi- dencia de la Mesa Directiva del Legislativo en manos de Alanza Para el Progreso (APP) y por ello está dispuesta a todo con tal de mantenerse manejando a su antojo los proyectos y leyes que se discuten en el llamado primer poder del Estado.

Ya desde hace un tiempo las conversaciones bajo la mesa se hicieron realidad, y apenas hace unos días se confirmó algo que parecía imposible: la alianza entre el fujimorismo y César Acuña Peralta, mandamás de APP y el más interesado, además de la bancada naranja, en mantenerse con todo el poder dentro del Congreso.

De estos diálogos salió la posibilidad de relanzar al cuestionado Alejandro Soto a la reelección, lo que no es mal visto por los fujimoristas, pues en la gestión que ya culmina les permitió todo, o casi todo, en cuanto a dar prioridad en los debates.

César y Richard Acuña, padre e hijo y ambos excon- gresistas de la República, ven con buenos ojos esta opción, no obstante, la oposición de gran parte de su bancada que esperaba que sea Lady Camones la elegida. Esto habría generado ciertas discrepancias dentro de la bancada de APP, que el buen gobernador regional de La Libertad viene manejando.

Desde tiendas del fujimorismo, en tanto, no se tiene en su lista a Patricia Juárez como su representante a la primera vicepresidencia, pese a que algunos medios la consideran la más centrada de este grupo congresal, pues no confían en ella por tratarse de una “invitada” y no quieren que les pase algo similar como con Daniel Salaverry, quien finalmente se pasó a la oposición.

Cabe recordar que, en enero de 2019, Daniel Sa- laverry, en ese momento presidente del Legislativo, presentó oficialmente su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popu- lar, en medio de cuestionamientos de colegas de este grupo por presuntas faltas al reglamento del

Parlamento. Salaverry indicó en su carta enviada al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, que lamentaba que “las medidas adoptadas” en su gestión como titular del Parlamento “no hayan tenido el respaldo” de un sector del fujimorismo, pese a que estas coinciden con la decisión de Keiko Fujimori de “implementar una nueva manera de hacer política”. Este escenario es el que la lideresa del fujimorismo quiere evitar.

En realidad, Fuerza Popular apuesta por la continuidad de Arturo Alegría en la primera vicepresidencia o, en todo caso Eduardo Castillo, ambos muy obedientes a la cúpula naranja.

Este último es considerado como un verdadero peón de los intereses más radi- cales de FP.

LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

En política todo se vale, y el “fujiacuñismo” tiene bajo la manga una carta para la segunda vicepresidencia del Congreso que hasta hace poco parecería imposible: un representante de la bancada de Podeos, del archienemigo de Acuña, José Luna Gálvez. Y es que nuestras fuentes aseguran que Acuña se habría amistado con Luna Gálvez, y la primera muestra que esa amistad es real es que APP considera a Edgar Tello, vinculado a Movadef y denunciado por una de sus empleadas de recortar su sueldo, pedir dinero a una embajada a modo de donación, etcétera, para este cargo.

En cuanto a la tercera vicepresidencia, esta sería nuevamente para Perú Libre. Repetiría el plato Waldemar Cerrón o Américo Gonza, quienes quieren mantenerse en sus lugares, sin tanta presión mediática y con el poder propio de ser parte de la Mesa Directiva.

La alianza entre el fujimorismo y Acuña Peralta también estaría en conver-saciones con los llamados “no agrupados”, quienes están solicitando plazas laborales para sus allegados.

Con eso, ellos contentos. Y se las darán. El Estado

como botín. De esta manera, APP y FP dicen que asegurarán los 66 votos que necesitan para ganar en primera vuelta. A la mala, como siempre.

Según el Reglamento del Congreso, la inscripción de las listas de candidatos para la elección de la Mesa Directiva, que incluye a la presidencia del Congreso, se realiza hasta 24 horas antes de la fecha prevista para el escrutinio.

Amenazas contra periodista

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, advirtió que emprenderá accio- nes legales semanales, después de interponer una denuncia contra el periodista José Miguel Hidalgo, reportero de Cuarto Poder, por supuesto reglaje

ante un reportaje que demostró la relación familiar que el diputado mantiene con la hermana de una de sus trabajadoras. “Tengo 30 años de experiencia como abogado. He desarrollado mi carrera en los pasillos de juzgados y tribunales del país, por lo tanto, no tengo ningún temor de iniciar acciones legales semanales en defensa de mi honor y la inte- gridad de mi familia”, señaló en un mensaje difundido en X, antes Twitter.