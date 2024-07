Hermanos acusan a ciudadano chileno de despojarlos de su vivienda

By

Extranjero es esposo de ex regidora vacada en San Isidro

La Policía de Alta Complejidad tiene en la mira a Eugenio Varela, un chileno que es esposo de la exregidora de San Isidro, Lily Morey, por comprar en “ganga” -y en medio de un proceso judicial que aún no termina-, un inmueble de 1,744 m2 por la módica suma de US$ 165 mil, ubicado en una exclusiva zona del distrito, cuando su precio real es de más de US $ 3.6 millones.

Según las pesquisas, el ciudadano chileno habría logrado hacerse del inmueble mediante una escritura pública de compraventa simulada, otorgada por la vía judicial con una extraña celeridad. Ello, pese a que los registradores del Registro de Propiedad Inmueble de Lima tacharon dos veces su solicitud, debido a que sacó la Escritura Pública solo con fotocopias de una MINUTA SIMPLE DE COMPRA VENTA del 15/01/2013, con reserva de dominio y sin haber ingresado el documento a una notaría.

Sin embargo, vendió la propiedad al empresario Luis Sam Chau, a US$ 900 mil, recibiendo un adelanto de US$ 300 mil.

Al darse cuenta que el inmueble estaba siendo vendido por terceros, los herederos de Wilbert Torres Loayza, César y Guillermo Torres Carrillo, reclaman la propiedad del predio por tener una compraventa realizada por su padre, en original y debidamente notariada, a nombre de Carmen, Rosa, Dina y Enrique Moriyama Nishimei, en la calle Punta Negra, de la urbanización Orrantia del Mar.

Los Moriyama y Torres acordaron la venta del inmueble por US$ 600 mil. Torres pagó US$ 250 mil y la diferencia (US$ 350 mil) sería cancelada cuando pase a escritura pública como consta en la notaría.

Sin embargo, en enero del 2020, Wilbert Torres murió y cuando sus hijos van a registrar el predio, se dan con la sorpresa que el chileno lo estaba registrando por la vía judicial y que sacó la Escritura Pública solo con fotocopias de una MINUTA SIMPLE DE COMPRA VENTA del 15.01.2013, con reserva de dominio y sin haber ingresado el documento a una notaría.

Juicio expres

Asimismo, el predio se registró en SUNARP por una orden judicial que resolvió en solo 3 días. Primer día (21/03/2023) notifican pago a curadora porque los japoneses no tenían herederos; Segundo día (22/03/2023) se realiza la audiencia y excluyen a Torres Carrillo y el tercer día (23/03/2023) dicta sentencia a favor del esposo de Lily Morey en la demanda de sucesión y escritura púbica.

En su defensa, los hermanos Torres iniciaron dos procesos. El primero, es el otorgamiento de Escritura Pública que ya está en proceso de otorgarse, donde el juez deberá sentenciar quién es el verdadero dueño, ¿el chileno o ellos? Y el segundo, el proceso de mejor derecho de propiedad contra el Varela. Este último proceso es muy importante porque discute la propiedad que decía tener Varela.

“Consiguiendo una sentencia favorable al Dr. Torres, todo lo hecho por Varela seria anulado, incluida la última transferencia al Sr. Sam Chau. Esa demanda se va a inscribir en la partida registral del inmueble en los próximos días y se inscribirá ANTES que la venta del Sr. Sam Chau”, señaló el abogado de la parte demandante a la policía.

Dato:

Para la policía, este caso que se enmarca en el tráfico y usurpación de propiedades, con una red de informantes en las municipalidades, Fiscalía y Poder Judicial, que identificaban la situación de las casas y terrenos abandonados, propietarios ancianos, abandonados y sin herederos, que no pagaban tributos y que eran pasibles del despojo.