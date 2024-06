Alejandro Cavero: congresista es abucheado en pleno Inti Raymi “vende patria y miserable” le gritan(VIDEO)

El congresista Alejandro Cavero, recibió el repudio y rechazo en plena Celebración del Inti Raymi en la plaza de Armas del Cusco, el parlamentario asistió al evento cultural tras recibir una invitación oficial de la Municipalidad Provincial del Cusco, captó la atención de numerosos asistentes que se encontraban en el lugar esperando el comienzo de la tradicional festividad. La presencia del parlamentario generó diversas reacciones entre los ciudadanos presentes.

El congresista Alejandro Cavero fue recibido por los cusqueños entre gritos e insultos, donde le gritaron desde “miserable” hasta que “tenía rabo de paja“ y ” vende patria”.

Según informó el medio local Cusco En Portada, el parlamentario de Avanza País sorprendió a muchos ciudadanos de la provincia cuando hizo su aparición entre los invitados especiales en el estrado de la ceremonia.

Ante su inesperada presencia, algunos ciudadanos se comenzaron a cuestionar la razón de su participación en la festividad y comenzaron a gritar distintos calificativos en plena festividad.

En el video compartido en redes sociales se puede escuchar a algunos ciudadanos gritarle al congresista: “Fuera Cavero” y “Que se vaya”. Otros, en tanto, fueron más duros y le calificaron como “Vendepatria” y “Yana Alma”, que significa alma negra.

Finalmente, algunos de los coordinadores del evento solicitaron hacer espacio a los invitados que se encontraban en primera fila para poder cambiar de lugar al legislador, quien fue reubicado cerca de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo Marín, también presente en el estrado oficial de la escenificación del Inti Raymi 2024.

MINIMIZA LOS INSULTOS

Alejandro Cavero, se pronunció tras su accidentada visita a la ciudad imperial del Cusco, donde acudió para la celebración del Inti Raymi, pero fue abucheado e insultado por los pobladores, quienes exigieron a viva voz que se retire del evento.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), el parlamentario de la bancada del Tren minimizó los insultos recibidos en su visita a Cusco y aseguró que solo se tratan de “algunos pocos” que no representarían el sentir de toda la población.



“Mi gratitud y cariño al Cusco, tierra milenaria que visito constantemente. Siempre habrán algunos pocos que vociferen, pero nosotros seguimos avanzando firmes en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho”, publicó el congresista.

POLÉMICOS PERFILES DE CONGRESISTA CAVERO

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) se mostró en contra del proyecto que planteaba declarar a Manco Inca como precursor y héroe nacional de la lucha contra el colonialismo del siglo XVI de los pueblos indígenas de América.

Durante su intervención en el hemiciclo,(2022) el legislador afirmó que el actual Parlamento no existiría si el Perú no fuera una “mixtura entre lo indígena y lo español”.

“Cuando aquí se habla de la defensa de lo que se llamaría el antiguo Perú, el concepto de Perú no existía antes de la llegada de los españoles a este territorio. Entonces declarar a Manco Inca, el hijo de Huayna Cápac, que lo quería no era la construcción de nada que se llamara Perú. Él lo que quería era restaurar el imperio de su padre, el imperio del Tahuantinsuyo, y coronarse él mismo inca”, expresó.

Contra memoria de Inti y Brayan

Alejandro Cavero ha sido blanco de críticas luego de que presentara un informe en el que libra de culpabilidad al excongresista Manuel Merino de la muerte de dos jóvenes cuando este asumió la presidencia de la república. El representante de Avanza País insistió en el hecho de que no se ha encontrado un vínculo entre el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado con la Policía Nacional del Perú y el militante de Acción Popular.

Nosotros determinamos en la Subcomisión si las denuncia – en función de las pruebas – tienen o no un móvil político. En la denuncia de la Fiscalía de la Nación no se encontró prueba fehaciente de la participación de la PNP en las dos muertes y menos la cadena de mando que provenga de Merino, expresidente de la República. Pero eso no quiere decir que no se siga investigando”, señaló el congresista a Correo.

Minimiza logros del cine nacional

El congresista de Avanza País defendió la propuesta legislativa de su compañera de bancada, Adriana Tudela.

En medio de las críticas contra el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela —que cuestiona que el Estado entregue apoyos económicos a producciones cinematográficas regionales y en lenguas originarias—, el parlamentario Alejandro Cavero defendió la iniciativa e, incluso, desestimó los reconocimientos internacionales que producciones como Wiñaypacha, Magallanes, Retablo y más películas obtuvieron durante los últimos años.

Según el congresista de Avanza País, el Ministerio de Cultura hizo mal en entregar alrededor de 26 millones de soles en estímulos económicos para estas producciones nacionales, aunque no realiza una explicación técnica sobre ello.

“Yo he suscrito el proyecto. (…) No veo una sola película que haya ganado absolutamente nada. Son muy malas estas películas, nadie las va a ver al cine. Y finalmente se lo reparte la misma argolla de siempre”, señaló al ser consultado por la prensa.