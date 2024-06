Asaltan a ex chico reality en Chilis de Miraflores [VÍDEO]

Distrito se ha convertido en tierra de nadie y banda de venezolanas está al acecho

Los delincuentes hacen lo que quieren en el distrito de Miraflores y ya nadie está seguro, ni cuando se encuentra en un restaurante. Esto le sucedió al exchico reality de “Combate” y actor, Jassir Yunis, familiar del director de cine Gino Tassara, quien fue víctima de delincuentes que le robaron el celular mientras estaba cenando en el local Chilis de la bajada Balta.

El robo ocurrió el último viernes al promediar las 9 de la noche, al local no contaba con seguridad e ingresaron sin problemas los ciudadanos venezolanos que se hicieron pasar por vendedores ambulantes. Estas se acercan a Yunis quien tenía su celular en la mesa, una de ellas con actitud amenazadora hace la fachada de que le ofrecía su producto mientras la otra agarra el aparato y luego se retiran de inmediato.

Al hacerle el reclamo el gerente reconoció la responsabilidad de la empresa y que no cuentan con personal seguridad. Cuando el joven actor acudió a la comisaría de Miraflores a realizar la denuncia respectiva se dio con la sorpresa que había dos personas más que habían sufrido el robo de su celular en la misma modalidad en la bajada Balta y con la misma banda de venezolanos, dos mujeres y un hombre.

“Esto ya es tierra de nadie en Miraflores y la autoridad municipal no hace nada, no hay seguridad en las calles de Miraflores y menos en un restaurante como Chilis. En la comisaría nos encontramos con dos personas más víctimas de estos ladrones venezolanos que roban entre Balta y Parque Keneddy. El alcalde de Miraflores no hace nada por la seguridad, a mí me asaltaron a inicios de año caminando por la avenida Pardo y no hicieron nada las autoridades”, aseveró indignado el director de cine Gino Tassara.