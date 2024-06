‘Jeque de la salsa’ recuerda concariño a Rosangela Espinoza

By

Artista ahora quiere a Karen Dejo para su videoclips y festeja su

primer aniversario en la música

Karlos Terrones, quien fue vinculado sentimentalmente con Rosángela Espinoza tras ser captados en un conocido concierto, recuerda con mucho cariño y respeto a la chica reality.

Aclara que nunca llegaron a ser enamorados como muchos así lo imaginaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué Cupido no los flechó? Él lo explica. “No nos frecuentamos como antes porque cada uno tiene caminos distintos. Es una chica guapa, inteligente y sexy, pero no se dio. Quién no quisiera estar con ella”.

El músico y compositor conocido como ‘El Jeque de la salsa’ revela que grabará los videoclips de sus temas ‘Agua de piedra’ y ‘Échame a mí la culpa’. “Estoy buscando a la protagonista, me gustaría que sea Karen Dejo pues siempre estuvo ligada a la salsa o también Onelia Molina”.

Este sábado 22 de junio realizará un concierto para celebrar a lo grande su primer aniversario. “Adelantaremos la Fiesta de San Juan en el Lawn Tennis Club (Jesús María), con Camagüey, Los 5 de oro y Papillón. Todos están invitados. ¿Rosángela? Claro, envié la invitación y espero que pueda venir a bailar”.