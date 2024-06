Dina Boluarte: caos durante actividad de presidenta en Villa María del Triunfo, vecinos denuncian llevó ‘portátil’

By

Mandataria llegó al asentamiento humano conocido como ‘Ticlio chico’ con un fuerte contingente policial.Vecinos denunciaron que personas de otros lugares llegaron apoyar a Boluarte que decidió usar su seguridad y evitar a la prensa.

La presidenta Dina Boluarte visitó este viernes el asentamiento humano conocido como Ticlio chico en Villa María del Triunfo, para dar inicio a la campaña “El Perú se abriga”; sin embargo, durante su presentación y trasladado se generó una accidentada actividad en medio de protestas, una detenida y gran contingente policial.

Ante su presencia, los vecinos se organizaron y, con carteles en mano, rechazaron su visita; pero el punto más álgido se reportó minutos después cuando uno de los policías jaloneó a una madre de familia que simplemente alzó su voz contra la mandataria. “No le metas la mano”, reclamó uno de los residentes que presenció los hechos.

Pero ahí no quedó todo, y es que los uniformados también llegaron a detener a la mujer que tiene tres hijos. A través de las redes sociales, se conoció que la residente fue liberada tras pasar por un control de identidad.

“Viene a entregarnos frazadas, pero eso no queremos, lo que deseamos son obras, carreteras, pistas, desagüe, gas, queremos vivir con esos beneficios”, reclamó una de las vecinas ante Canal N.

Caos durante actividad oficial

Los vecinos de Ticlio chico hicieron diversos reclamos, entre ellos alertaron que un grupo de personas que no viven en la zona mostraron letreros a favor de la mandataria. Para ellos, estos sujetos son trabajadores estatales que solo se habrían apersonado para mostrar simpatía con Boluarte, quien llevó frazadas y abrigos al distrito.

Los residentes también dieron a conocer que ellos no fueron invitados a la actividad oficial y que recién se enteraron cuando vieron a la presidenta caminando por la zona con un gran contingente policial, el mismo que les impidió que se acerquen.

“Esa gente que estaba en la actividad no eran de Ciudad de Gosen. Eran personas de otros asentamientos humanos. A nosotros no nos dejaron pasar. ¿Por qué? Porque les hemos dicho sus verdades. No nos invitaron a la actividad, (…) nos han acorralado y nos han dejado a un lado”, comentó una de las vecinas.

Los vecinos de Villa María del Triunfo indicaron que no se les informó acerca de la llegada de la jefa de Estado. Incluso, resaltaron que la cuenta de la Presidencia de la República publicó la programación de este encuentro dos minutos después de que este iniciará.

Por ello, les resulta sumamente extraño la aparición de carteles a favor de la mandataria. “Presidenta Dina, Villa María te respalda”, “¡Presidenta, Villa María está contigo!”, “¡Gracias presidenta! VMT está contigo”, se lee en los afiches.

DINA DESACTIVA A LA PRENSA

No obstante, la situación que llamó la atención fue el inusual anuncio que dio el Gobierno que administra sobre la actividad. La convocatoria fue divulgada en redes sociales a las 8:17 de la mañana, dos minutos después de que la mandataria comenzara con su alocución.

Esta nueva ‘estrategia gubernamental’ viene siendo catalogada como un intento de evitar la presencia de la prensa. Esta versión no se alejaría de la realidad, debido a que la mandataria lleva un gran tiempo sin responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación, agravando su imagen presidencial.