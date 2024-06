Caso Manta y Vilca: Poder Judicial condena a 10 militares por abusos sexuales cometidos en Huancavelica

El Poder Judicial condenó a 10 de los 13 militares implicados en el Caso Manta y Vilca a penas de entre 6 y 12 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra nueve mujeres entre 1984 y 1995 en Huancavelica.

En la lectura de su fallo, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada consideró que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad.

Nueve mujeres quechuahablantes del distrito de Manta (Huancavelica) que sobrevivieron a la violencia sexual perpetrada por militares durante el conflicto armado interno escucharon este miércoles un fallo histórico que les abre el camino hacia la justicia cinco años después del inicio de un segundo juicio oral.

Diez de los 13 militares procesados fueron condenados a prisión por la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. En la lectura de la sentencia, ninguno de los acusados estuvo presente y varios participaron de manera virtual. A tres de ellos —Julio Meza, Edwin Carrasco y Diomedes Gutiérrez— se les reservó la sentencia por ser reos contumaces.

La investigación, iniciada en 2003, enfrentó varias dilaciones y negligencias, incluido el quiebre de un primer juicio oral por presuntas irregularidades de los jueces. No obstante, en 2019 se abrió un segundo proceso que incluyó una visita a Manta para inspeccionar lugares clave mencionados por las sobrevivientes, como la exbase del Ejército, el estadio y áreas aledañas donde ocurrieron los abusos.

Entre 1984 y 1995, mujeres y niñas campesinas de Manta y Vilca denunciaron que fueron sistemáticamente violadas y sometidas a otros tipos de abusos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas de ellas eran adolescentes y tuvieron que llevar adelante embarazos forzados. Cuatro décadas después, sus agresores han sido enviados a las rejas.

TESTIMONIOS DESGARRADORES

“Me tiraban con el arma en el cuello, en la barriga, en la espalda, me agarraban a patadas… Me han abusado varias veces, primero el capitán y luego pasaba su tropa. Esa vez, el capitán Papilón y el suboficial Rutti”, “Les pedí que me mataran: quítenme la vida, les suplicaba”, “A mi amiga le pegaban, le decían terruca y la violaron delante de mí. Fue Ruti. Él mandó a otro soldado a violarme, pero no me hizo nada. Ruti se dio cuenta y me violó”, son los testimonios de algunas de las víctimas del caso Manta y Vilca.

Las agraviadas manifestaron que en esos momentos no sabían a quién acudir, tenían mucho miedo, por tratarse de las Fuerzas Armadas. “Ellos se creían los dueños del pueblo. No había a quién acudir, a quién acusar porque ellos eran del Estado, quién nos iba a hacer caso”, “Desde el principio que llegaron los militares, hicieron mucho daño. Nosotros pensamos que, como era del Estado, nos iban a apoyar, pero todo fue una desgracia”, revelaron.

A pesar de que el tema de violación sexual es susceptible y delicado de tratar, hay gente de poco criterio que se burla la situación y no cree en los testimonios de las agraviadas de este delito. “Hasta ahora hay gente que piensa que nosotras fuimos por nuestra voluntad a la base, que nos gustaba que nos violaran. Escuchar eso es feo. Yo me fui de mi comunidad para olvidarme de todo. Me daba pena”, señaló M. A. E.

Lista de militares sentenciados por caso Manta y Vilca

Pedro Pérez López: 6 años

Marín Sierra Gabriel: 8 años

Rufino Rivera Quispe: 10 años

Vicente Yance Collahuacho: 10 años

Epifanio Quiñonez Loyola: 10 años

Amador Gutiérrez Lizarbe: 10 años

Lorenzo Inga Romero: 10 años

Raúl Pinto Ramos: 10 años

Arturo Simarra García: 10 años

Sabino Valentín Rutti: 12 años.

El caso

Las bases militares de Manta y Vilca fueron instaladas en marzo de 1984 –durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry- para enfrentar a las huestes de Sendero Luminoso y funcionaron hasta 1998.

En 2016 se inició el primer juicio contra 14 militares. Trece permanecieron en un solo proceso y uno fue juzgado en otro tribunal por ser menor de edad cuando se cometieron los hechos materia del proceso.

Cabe indicar que el de Manta y Vilca fue uno de los 47 casos emblemáticos que reportó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su informe final, los cuales fueron elevados a la justicia.