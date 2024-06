Expareja de exministro Jorge Chávez Cresta lo denuncia por maltrato físico y psicológico

Tamara Gutiérrez narra que el extitular del Mindef la insultaba por su apariencia.

Tamara Gutiérrez jamás imaginó que la relación que mantuvo por siete años con el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta se convertiría en una pesadilla. Gutiérrez ha denunciado que el exfuncionario la agredió física y psicológicamente, revelando una serie de abusos que han impactado a la opinión

En una entrevista exclusiva con el programa de Milagros Leiva, la víctima, entre sollozos, contó que le tiene “miedo” y “fobia” al exintegrante del Gabinete Ministerial.

“Le tengo miedo, le tengo pánico. Yo le tengo fobia a Jorge, tengo pánico de todo lo que pueda hacer. Cuando lo veo, empiezo a temblar, me empiezo a descompensar. Tanto pánico de todo lo que pueda hacer”, relató Gutiérrez, evidenciando el profundo temor que siente.

Tamara también compartió un aterrador episo- dio tras una cita de conciliación: “Le creo capaz de todo porque un día, después de que lo citamos a la primera conciliación, yo llegué a mi casa y hay un buzón de cartas fuera de mi casa y estaba levantada la manija roja, como que había papeles dentro, y me acerqué a verlo y había una paloma muerta adentro, con

huesos encima y eso me dejó paralizada. Yo no me imaginé que esto iba a terminar así, jamás”. Estas declaraciones han generado gran preocupación y repudio entre los espectadores.

Además, la víctima acusó que Chávez Cresta la insultaba repetidamente por su apariencia, llamándola “gorda, vieja y fea”. Gutiérrez, quien ha recibido medidas de protección, aseguró que el exministro se jactaba de su inmunidad, diciéndole que a él nada le iba a suceder ñ porque “había sido ministro”.