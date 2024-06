Congresista Elizabeth Medina niega estar implicada en presunto cobro de coimas a alcaldes

La congresista Elizabeth Medina Hermosilla, de la bancada Bloque Magisterial, señaló que la investigación que realiza el Ministerio Público por el supuesto cobro a autoridades locales es contra su esposo y no la incluye, además, negó “rotundamente” que ambos estén implicados en actos irregulares.

En un comunicado, la legisladora dijo que dicha sindicación está basada en un documento fiscal, en las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y en la versión telefónica del alcalde de Leoncio Prado, en Huánuco, Max Fuentes.

“La investigación fiscal que aún está en etapa preliminar, no es contra mi persona, es contra mi cónyuge, la misma que fue iniciada sobre la declaración de una persona que ya se desdijo en el mismo proceso, dejando sin efecto su declaración; sin ese respaldo, deberá archivarse en su debida oportunidad”, refirió.

Precisó además que los bienes que posee son producto de su actividad laboral y negocios familiares, los mismos que constan en sus declaraciones anuales ante la Sunat.

“En ese sentido, la indagación sobre presunto lavado de activos a mi familia no tiene sustento”.

Sostuvo también que su cónyuge, Víctor Morales Chocano, colabora con las investigaciones porque “no tiene nada que ocultar”.

La congresista Medina atribuyó esta denuncia “intereses oscuros” y a un intento por distraerla de su labor de fiscalización de la gestión pública en su región, donde existen denuncias por el mal uso de recursos públicos.

La denuncia

El programa dominical Panorama informó que la congresista por la región Huánuco y su cónyuge son investigados por el presunto delito de organización criminal, bajo la sindicación de presuntos cobros que habrían realizado a alcaldes de Huánuco, a cambio de realizar gestiones para obtener presupuestos para obras.

Un colaborador eficaz informó a la Fiscalía que Víctor Morales se habría reunido con un alcalde y le prometió que su esposa lo apoyaría desde el Congreso para obtener presupuesto.

Como parte de la denuncia, el programa presentó el audio del alcalde de Leoncio Prado, donde afirma que el esposo de la congresista y el alcalde saliente le pidieron que complete el presunto pago que hizo en su gestión a cambio de un presupuesto. Dijo que se negó a este pedido.

Uno de los burgomaestres involucrados es Jean Kevin Sumarán Lino, del distrito de Molino. El alcalde aceptó el trato y la transferencia presupuestaria a su favor se realizó mediante decreto supremo en junio de 2022. El monto de la obra, referente a construcción de pistas y veredas, alcanzó en total 7′287,000 soles.

La primera parte del soborno, reveló el colaborador, se concretó en diciembre de 2021, antes del desembolso total del dinero del proyecto, y ascendió a 136 mil soles. Dos meses después, en febrero de 2022, se concretó la segunda armada, del mismo monto. En total, 272 mil soles para la congresista Elizabeth Medina y su esposo.

Además, el alcalde provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes, también contó que recibió presiones para concretar pagos.

“Ni bien gané las elecciones, su esposo ha venido y, con otro alcalde saliente, nos ha reunido y me ha dicho para que yo solucione el tema del mercado porque había plata depositada que ellos han gestionado. Me han pedido pues, (me han dicho) ‘tú que te estás quedando en la gestión tienes que darle 100 mil soles’. ¿Y yo por qué le tengo que dar? Yo no voy a dar nada, hermano, le digo”, señaló.

LA CAMIONETA

¿Qué habría hecho la congresista Medina con las supuestas coimas que cobró a alcaldes de Huánuco? La tesis fiscal presume que se compró una moderna camioneta Hilux roja marca Toyota.

El Ministerio Público subraya que la última parte de los 136 mil que recibieron de coima, en febrero de 2022, se condice con el pago al contado de US$39,100 que hizo su esposo, Víctor Morales, el 26 de febrero, para adquirir el vehículo.

Cuando el periodista le consultó a la legisladora de dónde sacó el dinero para la compra, contestó que “con mi sueldo”, y que antes de ser congresista fue “empresaria”. “Muchas cosas más me puedo comprar con mi sueldo”, finalizó.