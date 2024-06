Luis Miguel Castilla responde al Consejo Fiscal sobre reforma de pensiones

Exministro de Economía afirma que reforma debe avanzar porque da pensión mínima, amplía cobertura y unifica sistema fragmentado

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, salió al frente de las objeciones que planteó el Consejo Fiscal (CF) a la reforma de pensiones aprobada en el Congreso de la República, referidas al costo fiscal que representaría para el Estado, y señaló que pese a esos reparos la ley debe avanzar porque tiene aspectos positivos.

“Lo positivo es que se integra un sistema muy fragmentado, entre los pilares no contributivos, como pensión 65, los pilares contributivos, sea la ONP, las AFP, el aporte voluntario. Entonces, yo creo que eso es positivo”, dijo el exministro de Economía.

“Lo segundo es que yo veo con buenos ojos que hay una pensión mínima. Hay ciertos bemoles respecto a quiénes pueden ser elegibles a pensión mínima, pero tener un piso para todos los peruanos es positivo y eso hace que quizás haya mayor estímulo a aportar a un sistema de pensiones”, agregó Castilla en RPP.

Luego de manifestar que la preocupación del CF sobre el costo de la pensión por consumo (destinar el 1% del gasto anual de cada persona a su cuenta individual) es legítima, sostuvo que es muy importante tener la cuantificación de ello y que eso se debe hacer bien.

“El tema está en que ha habido introducciones del Congreso que han encarecido esa reforma, en particular la pensión por consumo. Es algo que ha sido muy criticada por muchos, porque no favorece a aquellos que deben ser favorecidos, a los informales que básicamente no pagan y no reciben boletas por sus consumos, a un costo fiscal no menor, y creo que la crítica principal del CF tiene que ver con que una reforma de esa envergadura no se ha hecho con una proyección de largo plazo, de cuál va a ser el costo fiscal de esa reforma. Entonces, creo que usualmente estas reformas involucran una visión de muy largo plazo, porque es un pago de pensión que tiene que durar toda la expectativa de vida del ciudadano, y eso no se ha hecho”, expresó.

Frena retiros

A pesar de ello, Castilla ratificó que es importante avanzar con la reforma porque frena los retiros extraordinarios y limita el acceso al 95.5% de los fondos de los afiliados en la jubilación anticipada y a los 65 años (los mayores de 40 años, a la entrada en vigencia de la ley, podrán seguir haciendo este tipo de retiros).

“Hay ciertos reparos respecto a la falta de información de cuantificar el costo de estas reformas. Yo creo que es importante avanzar en una reforma, creo que es importante parar los retiros indiscriminados. Ojalá que ya no se siga apelando a perforar el Sistema Privado de Pensiones con el retiro 95.5%, al que se ha puesto un límite. Son aspectos positivos, hay aspectos que son menos positivos, y el Congreso ha decidido qué hacer. La pelota está en cancha del Ejecutivo, si la observa o no. Creería que no la va a observar porque no tiene mucha capacidad de convencimiento el Ministerio de Economía, últimamente”, explicó.

Independientes

Respecto de los aportes de los independientes, que recién empezarán a aportar el 2% de lo que declaren luego de tres años de promulgada la reforma, y que cada dos años se incrementará gradualmente hasta llegar al 5%, el exministro de Economía detalló que no sabe si esto va a funcionar porque cuando él quiso hacerlo no funcionó.

“Yo creo que es una reforma necesaria, aumenta la cobertura. No sé si el aporte de los independientes va a funcionar, yo lo intenté hace 10 años, en mi época no funcionó porque hubo un gran rechazo de la población de trabajadores independientes”, dijo el economista.

En ese sentido, Castilla considera que esta es una reforma importante. “A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Entonces, hay de todo, ojalá que funcione porque es una reforma sumamente importante y estar en incertidumbre constante, no permite construir nuevamente un sistema previsional, que ha sido perforado por los retiros de los últimos años”, concluyó.