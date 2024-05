Más de 200 mujeres recibieron máquinas y equipos del Midis para impulsar negocios propios

By

• El programa Foncodes brindó asistencia técnica a las emprendedoras para generar ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de sus hogares.

Seguimos impulsando el desarrollo de las madres de los comedores populares y ollas comunes. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, junto con las congresistas Patricia Juárez, Janet Rivas, y el alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez; participaron de la entrega de activos productivos a 202 mujeres de comedores populares y ollas comunes del proyecto “Mi Emprendimiento Mujer” del programa Foncodes. Las madres beneficiadas provienen de los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Durante la actividad, llevada a cabo en el auditorio del Palacio de la Juventud de Villa María del Triunfo, el titular del Midis destacó la importancia de la sexta entrega de 259 activos a las madres emprendedoras por un valor de S/ 617 634 soles.

“Es un día de júbilo porque se hace realidad el sueño de muchas emprendedoras. Hoy reciben estos activos con los que podrán sacar adelante a sus familias. A través de Foncodes estamos haciendo “Mi Emprendimiento Mujer”, porque son las mujeres las que son el motor del Perú”, indicó el ministro Julio Demartini.

En una emotiva actividad, se entregaron máquinas de coser, remalladoras, carritos sangucheros, batidoras, refrigeradoras, licuadoras, cocinas semiindustriales, muebles para peluquería, balanzas, andamios y fotocopiadoras. En la distribución, 82 usuarias se encuentran en el rubro de gastronomía, repostería, catering; 37 usuarias están en la línea de bodega; 27 usuarias en confecciones textiles y transformación; 27 usuarias en la línea de librería e imprenta, 21 en diversos servicios, y en menor proporción en lavandería, bazar.

Entre las emprendedoras que vienen recibiendo capacitación y asistencia técnica de especialistas destaca la historia de Erica Nelly Samata Condori de 36 años, quien llegó de Cusco a Comas en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. Empezó siendo vendedora ambulante de ropa y marcianos, logrando el sueño de adquirir su propio terreno.

Esta socia de la olla común “Jesús, nuestra fortaleza” ahorró durante 17 años, logrando cumplir el objetivo de construir su vivienda en el AA.HH Sagrada Familia, en Comas. Sin embargo, como mujer luchadora que es, sigue progresando; por lo que ahora cuenta con una pequeña librería; la que podrá mejorar con la computadora e impresora que le entregó Foncodes, como parte de la iniciativa “Mi Emprendimiento Mujer”.

“Me siento emocionada y agradecida con el Midis que, a través de Foncodes, me están brindando equipos de computación para equipar la librería que con tanto esfuerzo he abierto en mi casita. Esto me ayudará con los gastos de los estudios de mis dos menores hijos”, manifiesta Erica.

El proyecto “Mi Emprendimiento Mujer,” busca promover la inclusión económica para 800 mujeres integrantes de ollas comunes y comedores populares, ampliando sus oportunidades de empleo.