Ucayali: Procompite de Coronel Portillo destina 500 mil soles para negocios sostenibles

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo anuncia lanzamiento de su primer Fondo Concursable Procompite para promover el desarrollo de agentes económicos organizados en nueve cadenas productivas.

En la región Ucayali, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo anunció este 15 de mayo el lanzamiento oficial del Fondo Concursable Procompite 2024, que tiene como objetivos impulsar la competitividad de las organizaciones de productores y emprendedores, mejorar las condiciones de sus cadenas productivas, contribuir con la generación de empleo, y fortalecer las actividades que promueven una producción sostenible en respuesta a los desafíos del cambio climático.

Para este primer Procompite en dicha provincia, la municipalidad aprobó un importe de S/ 500.000 para el cofinanciamiento de planes de negocio ganadores de procesos concursables. La Sub gerencia de Programación Multianual de Inversiones aprobó el informe de priorización de cadenas productivas y autorizó el proceso concursable.

El programa beneficiará a Agentes Económicos Organizados (AEOS), que corresponden a nueve importantes cadenas productivas para la región: turismo y hotelería, madera, piscicultura, palmeras, plátano, camu camu, forestal no maderable, carbón vegetal, y artesanía.

Para el lanzamiento y acompañamiento de esta iniciativa, se recibe el respaldo técnico de la Alianza Empresarial por la Amazonía, liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Gobierno de Canadá y Conservación Internacional Perú.

“Desde la Alianza Empresarial por la Amazonía, ayudamos a canalizar inversiones públicas y privadas hacia negocios de triple impacto en la Amazonía peruana. Así, colaboramos con la Municipalidad de Coronel Portillo en un Procompite para impulsar negocios sostenibles que mejoren los medios de vida de las comunidades locales y contribuyan a mitigar el cambio climático. Nos enorgullece ver cómo este trabajo se concreta e influye en organismos como el Ministerio de la Producción, con quien buscamos aplicar esta visión a nivel nacional”, manifestó Willy Espinoza Meier, director de la Alianza Empresarial por la Amazonía.

El proceso Procompite Provincial Coronel Portillo – I Convocatoria 2024 tendrá un enfoque de triple impacto, que considera el aspecto económico, social y ambiental de los negocios. Esto se refleja en las nuevas bases y fichas de evaluación que los productores y emprendedores deben presentar en sus planes de negocio para acceder al Fondo Concursable. La presentación e inscripción de las AEOS será hasta el jueves 23 de mayo.

Los Agentes Económicos Organizados que desarrollan negocios en las nueve cadenas productivas deben estar integrados por un mínimo de diez miembros que desarrollan negocios en cualquiera de las cadenas productivas.

Los postulantes podrán acceder a un cofinanciamiento no menor de S/ 80,000 y no mayor de S/ 150,000 por plan de negocio. Cabe resaltar que quienes sean elegidos deben aportar una contrapartida total no menor del 20% del monto total del plan de negocio, conformada por una contrapartida monetaria, no menor del 5%.

Este es un paso importante en la provincia hacia una economía que promueva inversiones sostenibles y se fortalezcan las actividades que promueven una producción sostenible frente a los desafíos del cambio climático en la Amazonía.